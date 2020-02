Változatlan kerettel készül a hazai pályán jól teljesítő Mindszent

Igazi erőd volt ősszel a mindszenti pálya, amelyet csak egy csapat tudott bevenni a félév során. A csapatnál továbbra is hasonló teljesítményt várnak, miközben a keretben sem várható változás.

Kétarcú volt a Mindszent ősze a megyei II. osztályban, hiszen míg hazai pályán imponáló teljesítménnyel, tizenkilenc pontot szerzett és csak egy mérkőzést, a Mártély ellenit veszítette el, addig saját pályájától távol csupán egy meccset, az SZVSE II. ellenit tudta megnyerni. Nagy panaszra így sincs ok, hiszen 23 egységével a hetedik helyen telelhet a csapat.

– Itthon szinte mindenkit sikerült megfogni, ez pedig nagy szó. Összességében elégedett vagyok, nem is vártunk többet a csapattól – kezdte Bartucz Sándor, a Mindszent edzője. – Jól kezdtünk az idény elején, viszont ezt követően ka­pusgondjaink is adódtak, majd beleszaladtunk komolyabb ve­reségekbe is – értékelt a mindszenti tréner.

A mindszentiek január végén láttak hozzá az újévi munkához, a heti két edzés mellett minden szombaton edzőmérkőzést játszik a február végi bajnoki rajtig. A keretben nem várható változás, sem távozója, sem érkezője nem valószínű, hogy lenne a Mindszentnek.

Ami az edzőmeccseket illeti, szombaton a Mártély ellen 3–1-es vereséget szenvedett a csapat, majd február 8-án Hódmezővásárhelyen játszik a Székkutassal, egy héttel ké­­sőbb a Baksot fogadják, majd a főpróba február 22-én szintén a Székkutas ellen lesz, ezúttal hazai pályán, majd a Balástya ellen nyitja a tavaszt.

A csapat egyik legnagyobb gondja a magas átlagéletkor és a szűk keret: az ifjúságiaktól ugyanakkor nagyon nehézkesen tudnak meríteni a település felnőtt csapatánál, igazolásra pedig nincs módja a klubnak.

– Nálunk csak jó baráti tár­saság, és egy kis, meccsek utáni összejövetel van, ennél többet nem tudunk biztosítani. Rengeteg munkahelyi és iskolai elfoglaltságuk van a kerettagoknak, és sokan már negyven év fölött vannak. Az elmúlt tíz évben csupán két-három játékost tudtunk felhozni az ifiből – sorolta Bartucz Sándor, majd rámutatott: a Mocorgóban futballozó játékosokat nem játszathatja a felnőttek között, hiába futballoznak egy településen, jogilag egy külön egyesület a Mocorgó.

A körülményekre és a labda­rúgók munkakedvére sem lehet panasz – és mint Bartucz Sándor megjegyezte, tavasszal is valami hasonlóan szeretnének teljesíteni. Továbbra is elsősorban hazai pályán gyűjtenék a pontokat, és az első nyolc között végeznének a szezonban.