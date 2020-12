Idei utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzését játssza szerdán a MOL-PICK Szeged

Pikáns mérkőzéssel zárja a 2020-as nemzetközi évet a MOL-PICK Szeged, Juan Carlos Pastor csapata ugyanis a fehérorosz Meskov Bresztet fogadja szerdán 18.45-től az újszegedi sportcsarnokban.

Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de bíztam benne, hogy nem lesz ilyen izgalom a végén. Mennünk kell tovább előre, hiszen idén még komoly feladatok várnak ránk

– nyilatkozta Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged átlövője a vasárnapi, Veszprémi KKFT elleni, idegenben 25–23-ra megnyert mérkőzés után. A szegediek ötgólos hátrányban is voltak a második félidőben, innen fordítottak, és szereztek két pontot a bajnokságban, de ahogyan a PICK kilencese is célzott rá, még komoly meccsek várnak a kékekre idén.

Kezdésként szerdán 18.45-től a fehérorosz Meskov Breszt (élőben a Sport1 TV-n látható a meccs), amellyel szemben októberben igencsak furcsa kö­­rülmények között szenvedett vereséget a Szeged. A fehéroroszok eltitkolták, hogy pozitív koronavírus-fertőzöttjük van, és bár az akkor is több játékosát nélkülöző PICK jelezte, hogy kockázatos lehet a pályára lé­­­pés, az EHF azt mondta, játszani kell – végül 26–24-re nyert a Breszt.

Az a Breszt, amely remek BL-őszt produkál, legyőzte többek között a Paris SG-t is már az eddigiek során, ugyanakkor az újszegedi sportcsarnokban még nem tudott nyerni – a két klub egymás elleni mérkőzésein is jól állnak a szegediek, hiszen hétből négyszer is nyerni tudtak fehérorosz ellenfelükkel szemben. Mindettől függetlenül Raul Alonso csapatának idei teljesítménye rámutat, nem szabad lebecsülni a Breszt játékerejét.

Veszprémben a szünet után sok hibával játszott a PICK, sok ziccer kimaradt, ezek pedig nem biztos, hogy beleférnek majd egy nemzetközi mérkőzésen, koncentráltabb játék kell majd Bombacéktól szerdán.

Ellenfélként térhet vissza szerdán Stas Skube: a szlovén játékos az előző kiírásban a Vardar Szkopje színeiben játszott Szegeden, és bizony akkor nem zárta a szívébe őt a szegedi szurkolótábor. Ők persze most nem lehetnek ott, hiszen a koronavírus-járvány miatt a mérkőzések továbbra is zárt kapusak. Skubén kívül Vladimir Vranjes és Sandro Obranovic azok, akik pályafutásuk korábbi szakaszában magukra öltötték a PICK mezét, ám most ellenfélként szerepelnek Szegeden.

Ez lesz a MOL-PICK Szeged idei utolsó Bajnokok Ligája- mérkőzése, a sorozat majd csak jövőre folytatódik. Így nem mindegy, honnan is várják majd a továbbiakat a kékek, akik az eddigi öt lejátszott meccs után egy győzelemmel és négy vereséggel állnak a csoportjukban.