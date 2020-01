Varga Tamás két fronton is elégedett

A játékosként kétszeres olimpiai bajnok Varga Tamás két fronton is fontos felkészülési munkát végez, hiszen a Szeged SZTE női vízilabdacsapatának vezetőedzőjeként és a junior leány válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozik. Mindkét együttesnél elégedett a pólósok teljesítményével, a válogatottban pedig a Hungerit-Szentesi VK két tehetségét is meghívta a szűkített keretbe.

A Szeged SZTE női OB I-es csa­patának vezetőedzője, Var­­ga Tamás ezt az évet nem a klubjánál, hanem a válogatottal kezdte, hiszen január első teljes hetében a junior leány nemzeti csapat felkészülését irányította szövetségi kapitányként. A budapesti edzőtá­borban is Béres Gergely és az exszentesi tréner, Lukács Dénes segítette a munkáját, de van még Kurca-parti kötődés: a Hungerit-­Szentesi VK két ifjú titánja, Dömsödi Dalma és Kudella Panna is bekerült a szűkített keretbe. – Első körben huszonkét já­tékossal dolgoztunk, de most már csökkenteni kellett a létszámot, hiszen a tavaszi szezon közben már kevesebbet dolgozunk együtt, nyáron pedig jön a korosztályos Európa-bajnokság – mondta a játékosként kétszeres olimpiai bajnok szakember. – A kontinensviadalra hangolunk, de az első héten főként az alapokra koncentráltunk. Jó volt a közös munka, nagyon élveztem, remek impulzusokat kaptam, amelyeket a szegedi munka során is hasznosítani tudok. A Szeged SZTE női vízilabda­csapatának felkészüléséről is kérdeztük a trénert. – Ott tartunk, ahol ilyen időszakban tartanunk kell, mindenki munkájával elégedett vagyok. Nehézséget csak az okoz, hogy nehéz ellenfelet szervezni a kétkapuzáshoz, de szerdán Lehmann István SZVPS-csapata a segítségünkre lesz – mondta az idény folytatása előtt Varga Tamás.