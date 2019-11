A Szeged SZTE trénere, Varga Tamás lett a női junior vízilabda-válogatott vezetőedzője, bő keretében a Hungerit-Szentesi VK két tehetsége is szerepel.

Többször is nyilatkozta Varga Tamás, hogy pályafutását hosszabb távon is női vonalon képzeli el, így a Szeged SZTE vezetőedzői állása mellett nyáron a 2002-es korosztállyal dolgozva már segédedzőként szerzett válogatott tapasztalatokat, most pedig a junior nemzeti csapat élére került.

– A nyári munkával feltérképezhettem a nemzetközi mezőnyt, valamint a 2001-es, 2002-es és 2003-as generáció legígéretesebb magyar pólósait. Megtisztelő, hogy ezután Biros Péter szakmai igazgató bizalmat szavazott nekem – nyilatkozta Varga Tamás. – Segítőim, Lukács Dénes és Béres Gergely egyenrangú partnerek, közösen hozzuk a döntéseket, viszont én meccselek és enyém a nagyobb felelősség a vezetőedzői státusszal. Szerdán dolgoztunk először a bő, 28 fős kerettel. Jó a munkamegosztás, egyeznek az elképzelések a szakmai stábban, a lányok pedig nagyon komolyan vették a lehetőséget, keményen odatették magukat a tréningeken – mondta a szakember a válogatottról, amelynek keretébe került a Hungerit-Szentesi VK két tehetsége, Kudella Panna és Dömsödi Dalma is.

A Szeged SZTE-nél ettől nem állt meg a munka, hiszen szombaton 11 órakor hazai OB I-es bajnokit vívnak Varga Tamás tanítványai, az újszegedi sportuszodában a Dunaújváros lesz az ellenfél.

– Célunk a tisztes helytállás, így a héten már belekezdtünk a téli, állóképességet fejlesztő munkába, hogy az ünnepek után előreléphessünk – mondta.