Vargának fontos a közösség

Új kapussal bővült a Szeged-Csanád GA NB II-es labdarúgócsapatának kerete: az MTK-tól Varga Bence (24) érkezett, aki a legutóbbi magyar kupában kilenc mérkőzés rendes játékidejében nem kapott gólt.

A távozók névsora, majd a szerződést hosszabbítók listája után végre bejelentette az első új igazolását a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata. A klub a félbeszakadt másodosztály magabiztos éllovasától, az NB I-be feljutott MTK-tól igazolt kapust. Varga Bence a Vasas elleni legutolsó bajnokin, még márciusban debütált a budapesti kék-fehéreknél, miközben a magyar kupában egészen az elődöntőig kilenc mérkőzésen védte a fővárosiak kapuját úgy, hogy a rendes játékidőben egyszer sem kapott gólt.

Mivel a Szeged előző keretéből Branimir Alekszics eligazolt, Szántai Levente pedig befejezte a profi pályafutását, így várható volt, hogy kapusfronton érkezik játékos a csapathoz. A kazincbarcikai születésű labdarúgó 24 éves és 193 centiméter magas, a nevelőklubján és az MTK-n kívül nem volt még másik egyesülete. Varga legszebb emléke eddig az előző kupasorozat, amikor végig ő állt a kapuban. Az MTK a kupától végül a sorozatot megnyerő Honvéd elleni elődöntőben tizenegyesekkel búcsúzott.

– Számomra nagyon fontos, hogy jó közösségben legyek, és a srácok, akiket ismertem a keretből, elmondták, hogy Szegeden éppen ilyen társaság vár rám – nyilatkozta Varga Bence.

– Amióta itt vagyok, ezt már én is tapasztalom. Varga Szabolccsal játszottam együtt az MTK-ban, illetve néhány játékost ismerek korábbról. A stadion nagyszerű, a szurkolótáborról is hallottam, sőt tapasztaltam, amikor itt jártunk az előző bajnoki szezonban. A város is gyönyörű, szóval nem volt nehéz döntés, hogy ide igazoljak.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia szombaton 10.30-tól lejátssza első felkészülési mérkőzését. Az ellenfél az NB III-as Kecskemét lesz a Szent Gellért Fórumban. A találkozó megtekintése ingyenes, viszont mivel nem a stadionban, hanem az egyik gyakorlópályán lesz a mérkőzés, amelynek korlátozott a befogadóképessége, így csak meghatározott számú néző vehet részt az eseményen.

A csapat a következő edzőmérkőzését jövő szerdán 16 órától Szolnokon játssza. Mint ismert, a labdarúgó NB II. augusztus 2-án rajtol, és ebben a nyári hónapban összesen hét(!) bajnoki vár a csapatokra.

Az együtteshez kapcsolódó hír, hogy a szegedi középpályás, Oláh Gergő a Debreceni Egyetemen sport- és rekreáció­szervezés szakon diplomát szerzett.