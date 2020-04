Várhatóan nem lesz gond

A Magyar Röplabda Szövetség is döntött: a felnőttek és négy korosztály bajnokságát lezárták, nincsenek helyezések. Dávid Tibor, a Szegedi RSE ügyvezető-elnökhelyettese elmondta, miként érintheti a döntés az egyesületet.

A Magyar Röplabda Szövetség közleményében jelezte: a teljes felnőtt, valamint az U15, U17, U19 és U21 korosztályú utánpótlás teremröplabda-bajnokságo­kat befejezetté nyilvánítja, a bajnokságokban pedig nem osztanak ki helyezéseket a koronavírus-járvány miatt. A szövetség egyeztetéseket kezdeményezett a 2019/2020-as szezon kiesésre és feljutásra esélye csapataival.

– Nem lepett meg minket a közlemény, ez a helyes döntés. Több korosztályos csapatunk is esélyes volt a döntőbe jutásra, miattuk szomorúak vagyunk, de az egészségnél nincs fonto­sabb! – hangsúlyozta Dávid Ti­­bor, a Szegedi RSE ügyvezető-elnökhelyettese.

Természetesen felmerült bennünk is a kérdés: miként érinti a döntés a férfi NB I-es és a női NB II-es csapatokat? A Vidux-Szegedi RSE élvonalbeli legénysége jelenleg bennmaradó helyen áll, míg a hölgyeknek volt esélyük a feljutás kiharcolására a felsőházi rájátszásban.

– A férfiak helyzete talán egyértelműbb, hiszen azon fe­­lül, hogy bennmaradó helyen állnak, a bajnokság feltöltése is tervben volt, így várhatóan nem is lesz kieső. A nőknél a helyosztók kérdése érdekes, hiszen elvi esélyünk volt a fel­­jutásra, erre most csökkent a sanszunk, de reálisan nem is idén, hanem egy-két évvel később terveztük a feljutást, hogy minél több fiatal tehetséget be tudjunk még építeni a felnőttcsapatba. Mindkét csa­­pat keményen dolgozott és rengeteget fejlődött a szezon során, így sajnáljuk, hogy nem derül ki, milyen helyezést értek volna el – mondta Dávid Tibor.