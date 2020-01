Vasárnap 14 órától a Haladás vendége lesz a Szeged-Csanád GA

Vasárnap 14 órától Szombathelyen a Haladás vendégeként lép pályára a labdarúgó NB II tavaszi első játéknapján a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A hazaiak a kieső, 18. helyen állnak kilenc ponttal a 13. szegedi együttes mögött.

A tíznapos törökországi edzőtáborban négy edzőmeccset játszott a Szeged-Csanád GA: a norvég Raufosstól 3-2-re, a német Zwickautól 2-0-ra, a román Astra Giurgiutól és a német Meppentől egyaránt 4–1-re kapott ki.

– A legfontosabb törökországi tapasztalat, hogy kiváló körülmények között készültünk fel a tavaszi szezonra, még ha ez az edzőtábor nem is volt olyan sikeres az eredmények szempontjából, mint máskor – mondta Germán Tamás a tegnap délelőtti edzés előtt. – Jó ellenfelekkel játszottunk, és belekóstoltunk abba a színvonalba, ahova szeretnénk eljutni. Az egyes játékosok között nem voltak nagy minőségi különbségek, ám csapatszinten jobbak voltak. Az újakkal sikerült összehangolódni a 12 nap alatt, és az első meccstől az utolsóig eltelt időszakban is fejlődtünk. Mind a négy mérkőzésnek volt pozitív és negatív oldala, amelyet mindig kielemeztünk. Rövid és tartalmas volt a felkészülés, de minden csapatnak ennyi ideje maradt. Az biztos, hogy más összetételű, formájú Haladás vár minket, és minden meccs élet-halál harc lesz nekik – de nekünk is.

Tóth Máté az őszi idény vége felé egyre több szerepet kapott, ráadásul neki egy kicsit más lesz a szombathelyi mérkőzés.

– Várjuk már a bajnoki folytatást – nyilatkozta Tóth Máté. – Hosszú sérülés után érkeztem Szegedre kölcsönbe, és az volt a tervem, hogy az ősz végére kerüljek ugyanabba a formába, mint amelyben Szombathelyen voltam. A Haladásról jó emlékeim vannak, hiszen közel negyven NB I-es meccset játszottam a zöld-fehéreknél. Szép pillanatok voltak az első osztályú bemutatkozással együtt, de már lezártam az időszakot, és ellenfélként, de nem ellenségként megyek vissza. Pozitívan várom a meccset, a felkészülés kezdete óta egyre jobb állapotban érzem magam, az edzéseken is egyre jobban megy.

A csapat a téli felkészülés közben profi szerződést kötött az akadémián nevelkedett Dobronoky Viktorral. A 17 éves támadó fiatal kora ellenére már évek óta lehetőséget kapott, hogy hosszabb-rövidebb ideig a felnőttcsapattal készüljön. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója a korosztályos csapatokban alapembernek számított és gólerősen játszott. A törökországi edzőtáborban a felnőttcsapat felkészülési mérkőzésein pályára lépett és gólt szerzett, valamint gólpasszt is adott.

Rossz hír, hogy Kárász Krisztián bokájából letört egy darab csont az MTK elleni edzőmeccsen, így ő hosszú időre kiesett, illetve Varga Szabolcs sem léphet még pályára.