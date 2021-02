Vasárnap 14 órától Siófokon folytatja a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A kapu előtt mindenképp koncentráltabb játékra lesz szüksége a Szeged-Csanád Grosics Akadémiának holnap, hiszen a labdarúgó NB II. 26. fordulójában alsóházi rangadót vív a Tisza-parti csapat Siófokon. A csapat edzője, Dragan Vukmir pontosan tudja, mennyit jelenthet ez a meccs.

– A szünetig kevés jel utalt arra, hogy ötöt kaphat csapata a Debrecentől. Mi változott a második játékrészben?

– Az első félidőben elég stabilak voltunk. A szünet után azonban a Debrecennek minden sikerült, igaz, ehhez a mi hibáink is kellettek. A beadásokat nem tudtuk lekövetni, a Loki pedig minden helyzetét gólra váltotta. Ahogy szokták is mondani, in­kább egy meccsen kapjunk ki 5–0-ra, mint öt meccsen 1–0-ra.

– A találkozó után kiemelte, 0–0-nál volt egy erősen gyanús tizenegyes-szituáció a Szegednek. Ezek dönthetnek egy NB II.-es meccsen?

– Ez nemcsak az NB II.-re, hanem a világ bármelyik meccsére igaz, legyen szó a legnagyobb európai rangadókról is. Aki már focizott valaha, tudja, hogy ilyenkor a másik csapat idegesebb lehet, kapkodhat. De nem ez a lényeg: ami jár, az jár, fújják be, ami jogos. Lehet, hogy kikaptunk volna ugyanúgy 5–1-re, de ami jogos, azt jó lenne, ha befújnák. Minden meccsből lehet tanulni, de most nem voltunk elég agresszívak. Most egy teljesen más ellenfél vár ránk. A csapat jól dolgozik, ennek pedig egy idő után ki kell jönnie, remélem, már most, Siófokon megtörténik ez.

– A Debrecen ellen Miroszlav Grumics volt az egyik belső védő, ami kissé meglepő húzás volt.

– Sok problémánk van a vé­delemben, vékonyak va­­gyunk ebben a pozícióban. Ha csak a statisztikát nézzük, az első két meccsen volt tizenkét ziccerünk, ebből kettőt rúgtunk be. Az ellenfeleinknek összesen hat kapura lövése volt, ebből négy gólt kaptunk. Keressük a legjobb megoldást a védelemre, hogy kevesebb gólt kapjunk, de nehéz ezt megtalálni, hiszen nincs sok alternatíva.

– Holnap a három ponttal jobban álló Siófok vendége lesz a csapat, kulcsmeccs lehet a Balaton partján? Ott a hétközi forduló is, előtérbe ke­rülhetnek a fiatalok?

– Hatpontos meccs vár ránk, ennek szellemében készülünk, ezzel a játékosok is tisztában vannak. Úgy érzem, egy pici szerencsére is szükségünk lenne a sikerhez, az edzésmunkára nem panaszkodhatok. Először persze a Siófok elleni meccsre koncentrálunk, mert ez sok mindenről dönthet. Továbbra is próbáljuk, hol segíthetnek a fiatalok, és kikre számíthatunk.