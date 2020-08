Vasárnap 17.30-tól: Rákosmente–HFC és SZVSE–Szekszárd meccseket rendeznek a labdarúgó NB III.-ban

Zsúfolt időszak indul vasárnap a labdarúgó NB III.-ban, ugyanis hét napon belül három meccs vár a csapatokra. Holnap 17.30-tól a HFC a Rákosmente otthonában lép pályára, míg az SZVSE Mórahalmon a sikeresen rajtoló Szekszárdot fogadja.

Az elmúlt vasárnap megyei rangadóval indult a labdarúgó NB III. Közép-csoportja, a Hódmezővásárhelyi FC vendége a Szegedi VSE volt. A vendégek már az első percben vezettek, majd a második félidőben fordítottak és 4–1-re nyertek a hazaiak.

– Túlizgultuk azt a meccset és nagy pofont kaptunk, bár az eredmény mindenképpen túlzó volt – jegyezte meg lapunknak Vágó Attila, az SZVSE vezetőedzője. A szegediek azt a Szekszárdot fogadják Mórahalmon vasárnap 17.30-kor, amely otthon 2–1-re legyőzte a Dunaújvárost.

– Győztek, mi nagyobb különbségű vereséget szenvedtünk, így biztosan úgy jönnek hozzánk, hogy ők az esélyesek, és talán még le is néznek bennünket. Ezt szeretnénk megcáfolni. Nálunk mindenki egészséges, visszatér Pócs Tamás is, akinek az utolsó edzőmeccsünkön tört el a kisujja, de most már játszhat sportgipszben. Vásárhelyen nagyon hiányzott – árulta el Vágó, majd hozzátette, bízik benne, hogy sokan kimennek majd nekik szurkolni a mórahalmi stadionba.

A vásárhelyiek a Rákosmentéhez látogatnak. A zsúfolt augusztus során ezzel együtt hét meccs vár a HFC-re.

– Eléggé feszített lesz a tempó. Négynaponta játszunk, ami ezen a szinten nem megszokott. Alkalmazkodnunk kell ehhez, az elmúlt időszakban erre próbáltunk meg felkészülni az alapozással. Nagy lutri, hogy a Rákosmente ellen mi vár ránk, felesleges találgatásokba belemenni. Annyi biztos, hogy az SZVSE elleni győzelem erőt, lendületet és hitet adhat nekünk arra, hogy a lehető legjobban folytassuk a szezont – nyilatkozta a nyitányon duplázó vásárhelyi labdarúgó, Pleszkán Tibor, aki télen Balatonlelléről érkezett a csapathoz.