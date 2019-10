Vasárnap 17 órától a labdarúgó NB II-ben: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba

A régió derbijét rendezik a labdarúgó NB II tizenegyedik fordulójában: vasárnap 17 órától a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Békéscsabát fogadja.

Egymás után három győzelmet aratott a Szeged-Csanád GA az NB II-ben, így várja a Békéscsaba elleni derbit.

– Egy jó meccset szeretnénk játszani, és ahogy eddig, úgy most is felkészültünk az ellenfélből – mondta tegnap a reggeli edzés előtt a stadionban Joao Janeiro vezetőedző. – Megvan a saját stratégiánk most is, de nem változtatjuk meg teljesen a profilunkat. A keret rendben van, csak a régebb óta sérültek, így Koszó, Pongrácz és Orosz nem játszhatnak. Számítunk a szurkolókra, és ahogy ők, a játékosok is kiteszik a szívüket a pályára. Ez a meccs egy nagy közösségi élmény lehet.

A csapatkapitány Germán Tamás Békéscsabán kezdte a futballt, játszott is ott.

– Sorban jönnek a legelső feladatok, így most a Békéscsaba ellen először játszunk ebben a stadionban – nyilatkozta Germán. – Egy derbire sosem kell külön motiváció, ez így van most is. Ezt a bizsergést még nem éreztem, amely most körülveszi a két csapat találkozóját. Jó mérkőzésre számítok, ilyenkor pedig csak egy dolog a lényeg: a győzelem. Személy szerint nekem azért is fontos ez a meccs, mert Csabán voltam ifista, tehát valamilyen szinten a nevelőegyesületem ellen játszom. Természetesen tartjuk a kapcsolatot a volt szegedi játékosokkal, akik tőlünk kerültek a lilákhoz, de van egy íratlan szabály, hogy a meccs előtti héten már nem beszélünk egymással. Tudjuk, hogy a pályán nincs barátság, csak a három pont a lényeg.