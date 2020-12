Vasárnap 17 órától a Szent Gellért Fórumban: Szeged-Csanád GA–Csákvár

Vasárnap 17 órától a labdarúgó NB II. 21. fordulójában a Szeged-Csanád GA a Szent Gellért Fórumban zárt kapuk mögött a Csákvár együttesét fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az utolsó bajnoki mérkőzését játssza idén a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely a labdarúgó NB II. 21. fordulójában a Csákvár együttesét fogadja.A két csapat a mezőny második felében tanyázik – tegyük hozzá, egyiktől sem ilyen szereplésre számítottak a szurkolók. A Szeged rosszul kezdte a bajnokságot, és az első hat meccs két pontja után a hetedik fordulóban született meg az első siker. Azóta voltak jó periódusok, hazai és idegenbeli sikerek, ennek eredményeként pedig a Szeged 24 pontot gyűjtve a ta­bella 13. helyén áll.

A Csákvár volt az első csapat, amely megszenvedte a koronavírus-járvány hatásait, és bizony az első győzelmére október 25-ig (!), a 13. fordulóig kellett várni. Az azóta eltelt meccseken viszont a csapat elkezdte gyűjtögetni a pontokat, amelynek eredményeként ugyan az utolsó helyről csak egyet tudott előrelépni, viszont már csak hat pontra található a 19. helyen a Szeged mögött. A Fejér megyei együttesnél minden bizonnyal úgy gondolkodnak, hogy ha nyernek Szegeden, akkor mindössze három pontra csökken a különbség.

A két csapat még a nyáron Csákváron 1–1-es döntetlent játszott: a hazaiak szereztek vezetést Daru révén, amelyet Deák kiegyenlített. A szünet után a Szeged volt a jobb, de eldönteni nem tudta a csatát.

– A Csákvár nem lesz a kiesők között, ebben biztos vagyok, hi­­szen a kerete többre hivatott, és az utóbbi időszak eredményei is ezt bizonyítják – nyilatkozta Dobos Barnabás, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. – Győztes szegedi csapatot szeretnék látni vasárnap, ehhez viszont jó értelemben vett agresszivitás, kellő harcosság, kellemetlen harcmodor szükséges. A hazai szereplésünkön is jó lenne javítani, mert idegenben már értünk el jó eredményeket, itthon viszont az utóbbi időben adósak vagyunk vele. Egy meccs van hátra, ezt az egyet meg kell nyerni, és szeretnénk is javítani úgy, ahogy a Győr elleni kudarc után tettük Kazincbarcikán.