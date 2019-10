Vasárnap 17 órától Ajkán játszik bajnokit a Szeged–Csanád Grosics Akadémia

A labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged–Csanád Grosics Akadémia vasárnap 17 órától a mindenkire veszélyes Ajka vendégeként lép pályára.

A két NB III-as bajnok összecsapása azért is ígérkezik érdekesnek, mert jó formában vannak, és gólerősek is – főleg az ajkaiak, akik az utóbbi négy meccsen 14 találatig jutott, míg a Szeged–Csanád GA nyolcig. A dunántúli csapat gólfelelőse Nagy Mihály Krisztián (27), aki az előző szezonban az NB III Nyugati csoportjának gólkirálya volt 23 találattal, és most is hét találatnál jár, ezzel holtversenyben első. A keret nagyjából fele megmaradt a bajnokcsapatból, és ami az elmúlt időszak összefoglalóiból is látszik, rendkívül hatékonyak az ellenfél kapuja előtt. Viszont a saját 16-osukon belül főleg pontrúgásoknál hatalmasakat tudnak hibázni, így erre például érdemes odafigyelnie Kóródi Nándornak és társainak. A szegedi csapat legeredményesebb játékosa egyébként éppen az említett Kóródi, aki öt találatig jutott a bajnokság eddigi szakaszában.

– Újra a mérkőzéseinkre kell összpontosítanunk, miután a szünetben feltöltöttük az akkumulátorokat. Az Ajka elleni mérkőzésen az apró részleteknek még a szokásosnál is nagyobb jelentőségük lesz, márpedig a részletek mindig nagyon fontosak. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, és azt is, hogy hogyan, ez a leglényegesebb. Két kulcsszó még a végére: koncentráció és fókusz – nyilatkozta lapunknak Joao Janeiro, a Szeged–Csanád GA vezetőedzője.

A Szeged–Csanád Grosics Akadémia ma a délelőtti edzés, illetve az ebéd után már elutazik, a mérkőzés pedig vasárnap 17 órakor kezdődik Ajkán.