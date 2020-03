Vasárnap 17 órától Csákváron szerepel a Szeged–Csanád GA

A labdarúgó NB II 27. fordulójában a Szeged–Csanád Grosics Akadémia együttese vasárnap 17 órától idegenben lép pályára: a csapatra a kellemes emlékeket idéző, de rendkívül gyors játékosokból álló Csákvár vár.

Ha Csákvár és labdarúgó NB II, akkor a szegedi szurkolóknak igen kellemes emlékek jönnek elő. Tavaly szeptember 15-én éppen a Csákvár volt az a csapat, amely ellen első hazai mérkőzését játszotta a Szeged–Csanád Grosics Akadémia a Szent Gellért Centrumban. A játék, az eredmény (5–3) és a hazai siker sokáig meghatározta a szurkolók, a klub életét – hatalmas po­­zitív löket érte a futball szerelmeseit a városban.

Akkor is tudtuk, és most is tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a Fejér megyei te­­lepülés – az 5200 fős város Székesfehérvártól északra ta­lálható – együttese az NB II élmezőnyéhez tartozik, bár az utóbbi időszakban elég hek­­tikusan szerepelt. Győzött például a Vác ellen (ez papírforma), és meglepte idegenben a Siófokot (3–1-re nyert), viszont kikapott Szombathelyen (0–3), ikszelt Budafokon, valamint Gyirmóton is.

A csákvári alakulat támadó­futballt játszik, azaz nem arra kell számítaniuk a szegedieknek, mint amit a Szolnok mutatott a legutóbbi játéknapon. Eh­­hez pedig megvannak a villámgyors játékosai is a holnapi házigazdának. Érdekes helyzetben van a csapat, hiszen ötödik a tabellán, viszont negatív a gólkülönbsége (36–40).

A Szeged–Csanád GA a ta­vasszal lejátszott öt mérkőzésen nem kapott ki, a mérlege négy döntetlen és egy győzelem – az ikszek számában (10) az egész NB II-es mezőnyben a legjobban áll. Ebből leszűrhető, Tóth Gáborék bárhol, bár­­ki ellen képesek döntetlent elérni, és a kapott gólok területén is dobogósok (a Budafok 21, míg a Gyirmót, a Szolnok és a Szeged 26-26 gólt szedett csak össze).

– Jól felkészültünk arra, hogy egy erős ellenféllel néz­zünk szembe vasárnap, amely szeret támadó stílusban játszani. Egyénileg nagyon ke­­ményen kell dolgoznunk azért, hogy csapatként elérjük azt, amit akarunk. Teljesen fel vagyunk készülve – mondta a meccs előtt Joao Janeiro, a Szeged–Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője.

A Szeged–Csanád GA játékosa, Miroszlav Grumics ugyan nem volt tagja Joao Janeiro őszi keretének, de jól ismeri a Csákvár edzőjét, Visinka Edét.

– Szerbiában együtt futballoztam vele a Mladost Apatinban, illetve amikor Diósgyőrben szerepeltem, akkor pedig másodedző volt a csapatnál – mondta Grumics a klub hivatalos oldalán. – Nehéz mérkőzés lesz, mint minden itt, az NB II-ben. Egyszerű a feladatunk: oda kell menni, és elhozni a három pontot. Ehhez viszont az kell, hogy megcsináljuk, amit a vezetőedző kér tőlünk, és együtt közösen harcoljunk a győzelemért.