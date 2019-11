Vasárnap 17 órától: MOL-PICK Szeged–Celje BL-mérkőzés

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 17 órától a Celjét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A hazai Bajnokok Ligája-találkozó a kötelező győzelem kategóriát képviseli, de Juan Carlos Pastor szerint nagyon kell koncentrálni, hiszen a válogatotthét után mindig vissza kell rázódni, az ellenfél pedig gyors és harcos lesz.

Sportágtól függetlenül elmondható, hogy az egyesületek szakmai stábjai és szurkolói számára is a legkevésbé kedvelt időszak a válogatotthét. Ilyenkor lehet izgulni, hogy a nemzeti csapatokban szereplő kedvencek ne szenvedjenek sérülést, lehetőleg minél könnyebb utuk legyen, és amennyire lehetséges, fitten térjenek vissza. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata egy ilyen héten van túl, és szerencsésen jött ki belőle. Senki sem szenvedett sérülést, persze tökéletesnek sosem lehet mondani egy ilyen hetet.

Fejben kell tisztázni

– Sajnos Nik Henigman betegséggel küzd. Voltak játékosok, akiknek megterhelő útjuk volt, de mindenki tudott egy vagy másfél napot pihenni – árulta el Juan Carlos Pastor vezetőedző.

A másik ok, amiért sok edző nem szereti a válogatottheteket: más játékrendszerbe kerülnek a játékosok, kiesnek a megszokott taktikai felállásból.

– Ilyenkor főként fejben kell tisztázni a dolgokat. A válogatotthetek után mindig elmondjuk a játékosoknak, hogy sem az edzésritmusból, sem az el­­vásárokból nem veszünk lejjebb. Vissza kell térni arra az útra, amelyen együtt járunk, vissza kell lendülniük a saját játékfilozófiánkba. Ehhez az a legfontosabb, hogy még inkább koncentráljanak az apró részletekre, hiszen nem az alapok, hanem ezek a nüanszok szoktak eltűnni egy válogatotthéttel, mivel kiestek a szokásos ritmusból – véli a spanyol tréner.

Gyorsak, harcosak

Az eddigiek alapján is egy­értelmű: jól jön, ha egy vá­logatotthét után nem egy szupersztárokból álló alakulattal kell megmérkőzni. Szerencsére ezt most is elkerüli a MOL-PICK Szeged, hiszen vasárnap 17 órától a Celjét látja vendégül az újszegedi sportcsarnokban. Ez persze nem jelenti azt, hogy le lehet becsülni a szlovén bajnokot, még akkor sem, ha mi is láttuk: a Barcelona vendégeként történelmi, 45–21-es vereséget szenvedett. A Celje ugyan nyáron alaposan kicserélődött – az exszegedi Luka Zvizej például visszavonult, és az együttes másodedzője lett –, a kilenc távozó és a nyolc érkező után is hasonló a filozófiájuk: főként tehetséges fiataloknak adnak lehetséget.

– Pont ezért veszélyes a csapat, hiszen gyorsan és rengeteget futnak, és harcos mentalitással lépnek pályára. Nagyon oda kell figyelni – hangsúlyozta Juan Carlos Pastor.

A Celje ráadásul sikerélmények után érkezik Szegedre, hiszen a legutóbbi BL-fordulóban megszerezte első győzelmét – az Elverum otthonában 32–25-ös sikert aratott –, hazája bajnokságában pedig a nagy rivális Velenjét 33–21-re ütötte ki, majd az addig százszázalékos Riko Ribnica ellen szerdán 29–26-ra nyert. Ezzel a Celje egyedül hibátlan a bajnokságban, és a korábbi szegedi közönségkedvenc, Zvizej is pluszerőt adhat nekik.

– Emlékszem, hogy Lukára 2006-ban figyeltem fel, fantasztikusan játszott, és remek klubokban bizonyította tehetségét. Minőségi balszélső volt, a tapasztalata sokat adhat a Celjének – mondott véleményt a Szeged mestere.

Jól kell kezdeni

Az ellenfelet egyébként az a Tomaz Ocvirk irányítja majd, aki az előző szezonban debütált a Celjében, teljesítményével pedig olyan elégedett volt a szlovén vezetőség, hogy rögtön meg is hosszabbították a szerződését.

Juan Carlos Pastor a beszélgetés végén megjegyezte: ezúttal is törekednek a jó kezdésre, hiszen amikor a Szeged az elején kapja el a megfelelő ritmust, akkor sokkal nehezebb ellenfél.