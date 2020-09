Vasárnap 17 órától Szolnokon szerepel a Szeged–Csanád GA

A válogatottszünet után folytatódik a labdarúgó NB II.: a nyolcadik fordulóban a Szeged–Csanád Grosics Akadémia a második helyezett Szolnok vendége lesz vasárnap 17 órától.

Az üvegajtó előtt maszk fel, majd egy asztalon kézfertőtlenítő, kézre rá, a sajtórészlegen pedig Botta Gábor gyúró hőmérsékletet mér – megszokni még nem lehet, ám át­­esni rajta kötelező. És ez a minimum, amit egy nyilvános rendezvény miatt megtehetünk. Így kezdődött a Szeged–Csanád Grosics Akadémia tegnapi sajtótájékoztatója, majd nyilvános edzése a Szent Gellért Fórumban. A csapat a válogatottszünet után rögtön három mérkőzésre készül: va­sárnap 17 órától Szolnokon lép pályára, jövő szerdán a Gyirmótot fogadja (19 óra), majd jövő hét végén kupameccsre utazik Veszprémbe.

– Jót tett, hogy megszereztük az első győzelmet, és két hetet készülhettünk a Szolnok elleni mérkőzés előtt – nyilatkozta Dobos Barna, a csapat vezető­edzője.

– Szerettük volna felhasználni ezt az időszakot a fizikai fejlesztésre, hiszen van, aki ilyen szempontból még nincs a topon. De ez elmaradt, mert sok sérültünk volt, öt-hat ember dőlt ki a sorból emiatt. Szeretnénk meglepetést szerezni, ezt a tabella alapján mondom, amelyen második a holnapi ellenfelünk. A győztes edzőmeccs egészen más volt ellenük, mint amilyen a bajnoki lesz. A pontszerzés reményében utazunk, de akár többről is álmodunk. Az összeszokottság és a tapaszta­lat most a Szolnok mellett van, de tudomásul kell venni, hogy mindenkinek oda kell tenni magát, segíteni egymást, együttműködni, amely végre látható volt a Siófok ellen. Ezzel párosult a minőség is, amely a sikert hozta – nyilatkozta a Szeged–Csanád Grosics Akadémia edzője.

– Egyértelmű, hogy rám jó hatással volt a győztes gól, hiszen előtte csak helyzeteim voltak, amelyeket nem értékesítettem – mondta Varga Szabolcs, a Siófok elleni győztes gól szerzője. – A csapatnak is fontos volt a három pont, ezek után azt érzem, hogy tartósan el tudunk indulni felfelé.

– Egy teher lekerült rólunk, nagy lökést adhat a csapatnak a három pont megszerzése, de hozzáteszem, jól jött a szünet – vélte Jovanovics Alekszander, a szegediek rutinos középpályása. – Megyünk tovább, és a következő meccs a legfonto­sabb, amely olyan nekünk, mint egy világbajnoki döntő.