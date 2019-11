A Vidux-Szegedi RSE férfi NB I-es csapata szeretne bizonyítani a Sümeg elleni vereség után, amelyre hazai pályán alkalma is lesz: vasárnap 18 órától a Lila iskolában a MAFC-ot fogadja Nusser Elemér legénysége.

A Vidux-Szegedi RSE férfi NB I-es csapata számára komoly csalódás volt a vasárnapi, Sü­­meg elleni vereség, hiszen nyert szett nélkül kapott ki az együttes. Nusser Elemér ve­­zetőedző már akkor is utalt rá, hogy a felkészülés során ennek semmilyen előjele nem volt, így biztosan mentális gond okozta a vártnál jóval gyengébb játékot. Ennek szellemében alakította a mester az e heti munkát, hiszen rögtön jön a lehetőség a bizonyításra: vasárnap 18 órától a MAFC-ot fogadják.

– Sokat gondolkodtam, és ar­­ra jutottam, semmi értelme nincs keményen leszúrni a srácokat – kezdte a beszélgetést Nusser Elemér. – A tét így is agyonnyomta őket a meccsen, a mozdulataikon érződött, hogy görcsösen játszanak. Rá­­adásul rajtuk is láttam az öltözőben, hogy tiszta szívből sajnálják a történteket, őket is megviselte a meccs. Éppen ezért arra jutottam, hogy eljött a lezser pszichológia ideje – nyilatkozta a tréner.

Mit is jelent ez pontosan? – merül fel a kérdés egy olyan bajnoki előtt, amelyen hazai pályán lehet javítani.

– A hét első edzésén elő sem került a röplabda. Játékos feladatok, futball és kondizás szerepelt a programban. Szerettem volna egy jó hangulatú tréninggel oldani a görcsösséget. Remélem, hogy ennek lesz eredménye, hiszen ha elkapjuk a fonalat, akkor jó meccset lehet vívni a MAFC ellen. Lezseren oda kell állni, bátran játszani, kőkeményen ütni a szervákat. Ha ez a kívánságom teljesül, akkor a közönség is jól szórakozik majd, és a fiúk válláról is lekerül a súly – véli Nusser Elemér.

A Szegedi RSE számára ün­nepi lesz a vasárnapi program, hiszen 8 órától 13 óráig rendezik a Mikulás-kupát a Lila iskolában. A hagyományos rendezvényen a korosztályos csapatok játékosai mellett a fiatalok rokonai is játszhatnak, emellett ki lehet próbálni a zsinórlabda sportágat is.