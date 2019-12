Vasárnap 18 órától a Sopron vendége lesz a Naturtex-SZTE-Szedeák

Az ünnepek előtt és alatt sem áll meg az élet a Naturtex-SZTE-Szedeáknál, hiszen aranyvasárnap az azonos mérleggel álló Sopron vendége lesz a szegedi csapat. A hazaiak odahaza nyeretlenek, a Szedeák viszont ebben a szezonban még nem nyert idegenben.

Nincs év végi pihenés a Naturtex-SZTE-Szedeáknál, amelyre a rendkívül fontos Oroszlány elleni győzelmet követően két idegenbeli mérkőzés vár 2019 zárásaként. Előbb aranyvasárnap 18 órától a Sopron KC vendégei lesznek Wirth Ádámék.

Ahhoz a Sopronhoz utaznak a szegediek, amellyel elég sok a hasonlóság az idei szezon vonatkozásában. A hűség városának csapata is 2 győzelemmel és 9 vereséggel áll a tabellán, valamint a Szedeákhoz hasonlóan cserélt már edzőt is, Sabáli Balázst a görög Kosztasz Flevarakisz váltotta, aki korábban hazájában, a PAOK-nál dolgozott, és a Bajnokok Ligája keretein belül a Falco ellen is játszott csapatával.

Az 50 esztendős tréner mellett új játékos is érkezett a Sopronhoz a szezon folyamán, az egykor az U16-os Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott erőcsatár, a litván Tauras Jogéla mellett az amerikai irányító, a korábban több magyarországi klubban is megfordult James Kinney is csatlakozott a gárdához.

Abban viszont különbözik a két együttes, hogy a Sopronnak még nincs hazai győzelme, a két sikert egyaránt idegenben (Jászberényben, és legutóbb Pécsett) gyűjtötte be, odahaza viszont mind a négy mérkőzését elveszítette. A Szedeák viszont mindkét győzelmét az újszegedi sportcsarnokban szerezte meg, és na­­gyot lendíthetne a Tisza-parti csapaton, ha megszerezné első idegenbeli győzelmét, hiszen így egy közvetlen riválissal kerülne lépéselőnybe.

Ebben viszont még nem lehet a csapat segítségére Kerpel-Fronius Gáspár: az irányító kéztörése szépen gyógyul, külön edzéseket már végzett, de egyelőre várni kell a játékára. Ami előny lehet, hogy a Szedeáknak most tíz napja volt felkészülnie erre a meccsre, hiszen múlt csütörtök óta nem lépett pályára.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz az Oroszlány ellen, mert az utóbbi évek legerősebb feljutó csapatáról van szó – mondta Gáspár testvére, Kerpel-Fronius Balázs a találkozó előtt. A Sopron sem úgy kezdte a bajnokságot, ahogy szerette volna. Nagyon ne­­héz ott nyerni, de magunkkal kell foglalkoznunk, próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat támadásban, amik akadoztak az OSE ellen – célzott arra a szegediek játékosa, hogy bizony az Oroszlány ellen akadtak nehéz pillanatai a Szedeáknak, amely korábban is lezárhatta volna a meccset, így viszont alaposan meg kellett küzdenie ezért.

Az NB I/A csoport állása

1. Falco 11 10 1 910–788 0.95

2. Körmend 11 8 3 927–804 0.86

3. Paks 11 8 3 917–844 0.86

4. Szolnok 11 7 4 860–847 0.82

5. Kecskemét 11 7 4 855–897 0.82

6. Pécs 11 6 5 949–966 0.77

7. Alba Fehérvár 11 6 5 1001–961 0.77

8. Debrecen 11 6 5 886–876 0.77

9. ZTE 11 5 6 893–934 0.73

10. Kaposvár 11 5 6 864–823 0.73

11. Oroszlány 11 4 7 881–899 0.68

12. Sopron 11 2 9 814–900 0.59

13. Szedeák 11 2 9 914–1018 0.59

14. Jászberény 11 1 10 760–904 0.55