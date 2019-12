Vasárnap két helyszínen folytatódik a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa

Vasárnap a második játéknappal folytatódik a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna, amelyen két helyszínen, az Etelka soron és az újszegedi sportcsarnokban zajlanak majd a küzdelmek három korosztályban (nyílt, +35, +45).

Az első játéknap viszonylagos nyugalma után alaposan felpö­rögnek az események a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótornán. A következő fordulóban már mindhárom korosztály csa­­patai pályára lépnek az Etelka soron vagy az újszegedi sportcsarnokban.

Érdekes mérkőzésnek tűnik a nyílt kategóriában a nyári Szi­­get-kupa döntőseinek, a Kistücsök Büfének és a Gumiszigetnek az összecsapása (Etelka sor, 11.45), illetve a +45-ösök között a címvédő Szindikátus és a tavalyi harmadik Centrum Hotel Szeged (újszegedi sportcsarnok, 13.15) mérkőzése is. A hódmezővásárhelyi Silstar, valamint a 2018-as második Szitapont összecsapása (Etelka sor, 17.45) szintén tartogathat izgalmas momentumokat.

A nyílt nevezők közül játszik a sorozat legutóbbi elsője, a Varga Pince Junior is, amelynek mindhárom csoportmérkő­zése ezen a vasárnapon lesz. A 35 éven felülieknél viszont nem találkozhatunk az előző torna elsőjével, a kiskunfélegyházi Maxx Autó Kft.-vel, mivel nem indul az idei versengésben.

Az eddig lejátszott négy mérkőzésen a 45 éven felülieknél nem fukarkodtak a gólokkal a csapatok: a Szitapont kétszer győzött, míg a Somogyi Trafik gólzáporos győzelmet aratott a Déliláb ellen.

A vasárnapi program, Etel­­ka sori tornacsarnok, 9.30: Gyuszi and the Boys–Elsőbiztosítás Kft.-Szeged UTD (–35), 10.15: Fit World-Délroll Team–Drink-Team (–35), 11 óra: Gyuszi and the Boys–TVSC (–35), 11.45: Gumisziget–Kistücsök Büfé (–35), 12.30: TVSC–Elsőbiztosítás Kft.-Szeged UTD (–35), 13.15: Gumisziget–Fit World-Délroll Team (–35), 14 óra: Kistücsök Büfé–Drink-Team (–35), 14.45: Májzsugor–Öreg Honvéd Vendéglő-O’Neill (+35), 15.30: Fit World-Délroll Team–Kistücsök Büfé (–35), 16.15: Drink-Team–Gumisziget (–35), 17 óra: Öreg Honvéd Vendéglő-O’Neill–Ficak (+35), 17.45: Silstar–Szitapont (+45), 18.30: Ficak–Májzsugor (+35), 19.15: Silstar–Lanerossi (+45).

Újszegedi sportcsarnok, 11 óra: Szindikátus–Somogyi Trafik (+45), 11.45: Varga Pince Junior–Szeged Stars (–35), 12.30: Dorozsma–FK Gámavill (–35), 13.15: Szindikátus–Centrum Hotel Szeged (+45), 14 óra: Dorozsma–Varga Pince Junior (–35), 14.45: FK Gámavill–Szeged Stars (–35), 15.30: Centrum Hotel Szeged–Somogyi Trafik (+45), 16.15: Varga Pince Junior–FK Gámavill (–35), 17 óra: Déliláb–Szindikátus (+45), 17.45: Szeged Stars–Dorozsma (–35), 18.30: Déliláb–Centrum Hotel Szeged (+45).

Az eddigi eredmények, +45: Szitapont FC–Lanerossi 4–3, Lanerossi–Eurosweet 1968 5–6, Somogyi Trafik–Déliláb 16–3, Szitapont FC–Eurosweet 1968 7–2.