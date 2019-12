Vasárnap újra játszanak a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupán

Vasárnap folytatódnak a küz­­delmek a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa nemzetközi kispályás labdarúgótornán, amelyet a Szegedi Sport és Für­­dők Kft. a Zengő Alfölddel, az MLSZ Csongrád megyei igazgatóságával és lapunkkal közösen rendez.

A hét utolsó nap­­ján ezúttal is két helyszínen zajlanak majd a küzdelmek, és a nagyobb nyüzsgés a szegedi Etelka soron lesz, ahol 13 mérkőzést rendeznek a nap nagy részében. Az újszegedi sportcsarnokban a délutáni programban hét találkozó szerepel.

A vasárnapi program, Szeged, Etelka sor, 10.15: Euro­sweet 1968–Silstar (+45), 11 óra: Vár Söröző–Garázs Varázs-RET (+35), 11.45: Old Boys Nadlac–Eurosweet 1968 (+35), 12.30: Zengő Alföld–Master-tri­­nity (–35), 13.15: Eurosweet 1968–Garázs Varázs-RET (+35), 14 óra: Old Boys Nadlac–Vár Söröző (+35), 14.45: Vár Söröző–Eurosweet 1968 (+35), 15.30: Garázs Varázs-RET–Old Boys Nadlac (+35), 16.15: Mastertrinity–Kung Fu Pandák (–35), 17 óra: Zengő Alföld–FC Victoria Nadlac (–35), 17.45: Kung Fu Pandák–Zengő Alföld (–35), 18.30: FC Victoria Nadlac–Mastertrinity (–35), 19.15: Kung Fu Pandák–FC Victoria Nadlac (–35). Újszegedi sportcsarnok, 14.45: Máj­­zsugor–Gól Söröző Csengele (+35), 15.30: TVSC–Show Time (–35), 16.15: Gól Söröző Csengele–Ficak (+35), 17 óra: Show Tome–Gyuszi & the Boys (–35), 17.45: Gól Söröző–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill (+35), 18.30: Elsőbiztosítás Kft.-Szeged UTD–Show Time (–35).