Véget ért a női Kézilabda NB II. Délkeleti csoportjának féléve

Lejátszották az őszi tizenegy fordulót a női kézilabda NB II. Délkeleti csoportjában: a mezőnyben összesen négy Csongrád megyei csapat szerepel, az ő idényüket összegeztük.

A tavaly még az NB I/B-ben szereplő Levendula Hotel-FKSE Algyő azzal a céllal vágott neki a szezonnak, hogy szeretne visszakerülni a másodosztályba: Avar György lányai sokáig a mezőnyt is vezették, ám a rangadót végül elveszítették a Békéscsaba U22-es csapatának otthonában. Nagy gond persze így sincs, hiszen az algyőiek számára abszolút megmaradt az esély arra, hogy megnyerjék a bajnokságot, a riválist ráadásul hazai pályán fogadhatják majd áprilisban, hátrányuk pedig mindösszesen egyetlen pont.

Szintén remek félévet produkált a Hódmezővásárhelyi LKC: Dankó Ervin tanítványai Gyulán és Békéscsabán hagytak pontokat, az Algyővel viszont döntetlent játszott hazai pályán, így a dobogóról várhatják majd a 2020-as folytatást – ugyanakkor a listavezető csabai fiatalok is csupán három ponttal gyűjtöttek többet, mint a HLKC.

A Kézilabda Szeged SE főleg hazai pályán volt erős, ezt az is bizonyítja, hogy a listavezető Békéscsabával döntetlent játszott a csapat, viszont a Gyomaendrődtől és a Mezőtúrtól is csak egy-egy góllal kapott ki – éppen ez mutatja, hogy mennyire hullámzó volt az ősz a csapatnál. Ha ezeket a kilengéseket stabilizálni tudná a csapat a tavaszra, akkor még szebbé is tehetnék a 2019-2020-as szezont.

Három győzelmet szerzett a Ferroép-Szer Deszk is: az újonc csapatnak szüksége volt egy kis időre, mire összerázódott és formába lendült, de végül még egy idegenbeli sikert is elkönyvelhetett a félév során, és az eddigieket összegezve elégedett lehet az ősszel – főképp úgy, hogy az utolsó három meccsén veretlen maradt, nyolc pontjából hatot is az utolsó három mérkőzésen szerzett, ráadásul a csapat adja az osztály őszi gólkirálynőjét Kozserán Beáta személyében, aki 94 alkalommal talált be az ősszel.

A bajnokság február 9-én folytatódik.