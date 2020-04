„Vegyétek komolyan a karantént!” – videóval üzentek a deszki kézilabdás lányok

Összeálltunk egy csapatként küzdünk, mert együtt erősebbek vagyunk, csak így győzhetünk a pályán és a mindennapi életben is. Mi most itthon edzünk edz te is otthon. Egységben az erő, mindenkire szükség van. Vigyázzunk magunkra, és egymásra is. Most hiába ment mellé, holnap már egy újabb lövés érkezhet. Ami már lehet, hogy a kapuban landol. Minden nap egy újabb mérkőzés. Ezért kérünk mindenkit, hogy vegyétek komolyan a karantént. Sportoljatok otthon, hogy fittek maradjatok. Jön még borúra derű, minden mérkőzést a végén kell megnyerni, és mi így együtt, most is győzni fogunk!