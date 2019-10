Veretlen a Deszk, a Makó sem tudta legyőzni a listavezetőt – megyekettes eredmények!

A megyei II. osztály nyolcadik fordulójának kiemelt mérkőzése a Deszk és a Makó II. összecsapása volt, hiszen a listavezető fogadta a játéknap előtt negyedik helyen álló riválisát. A forduló előtt dobogós Mindszent kikapott Bakson, a harmadik pozícióban a SZVSE II. ellen diadalmaskodó Csanytelek vette át a helyét.

A várakozásoknak megfelelően egy szoros, izgalmas találkozót láthattak a nézők, két szervezett együttessel, mindkettőnek bőven akadt lehetősége eldönteni a három pont sorsát. A gólok sorát a 17. percben Bódi nyitotta meg, majd Vas az 56. percben egyenlített. A végjátékra maradt a döntés: a 72. percben Iványi találata döntött, így a Deszk 2-1-re nyert, és szinte hibátlan mérleggel, veretlenül vezeti a bajnokságot.

FK 1899 SZEGED-ÜLLÉS 1-3 (1-2)

Szentmihály, 50 néző. Vezette: Farkas Tamás Tibor (Maurer, Szarka).

FK 1899 Szeged: Pluhár – Degovics (Mucsi), Szélpál, Dóra T., Csuka, Hegyesi (Makai), Nikolényi (Lengyel), Marozsi, Heredea, Sisák, Szabó (Zolnay). Edző: Herczeg Gábor.

Üllés: Szalai – Német (Zádori), Király, Kormos, Gyuris, Jánk, Zádori, Vass, Tari, Zámbó, Bodré. Edző: Bazsó Ferenc.

Gólszerzők: Marozsi (1.), ill. Tari (5.), Gyuris (28.), Német (64.).

Kiállítva: Csuka (87.).

Jók: senki, ill. Tari, Király, Bodré.

MÁRTÉLY-SÁNDORFALVA 6-0 (3-0)

Mártély, 100 néző. Vezette: Kádár Németh Zoltán (Halász, Cseh).

Mártély: Kovács Á. – Tóbiás (Papp D.), Német, Papp Z. (Tamási), Papp E., Brizik Bodrogi, Huszár (Meszlényi), Nagy G. (Sándor), Kovács A., Juhász S. (Sörös), Király. Edző: Borbás Zsolt.

Sándorfalva: Garamvölgyi G. – Kovács G. (Darlaczi), Krajnyák A. (Sáringer), Csikós J., Tóth A., Nagy J., Tápai, Varga V. (Balogh), Törköly, Faragó-Barát, Kalapács. Edző: Gonda László.

Gólszerzők: Juhász S. (9.), Papp Z. (26., 36.), Papp E. (73., 83.), Sándor (78.).

Jók: Bodrogi, Juhász S., Papp E., Papp Z., ill. Garamvölgyi G., Törköly.

HFC II.-BALÁSTYA 5-1 (3-0)

Hódmezővásárhely, 70 néző. Vezette: Tihanyi Gábor (Farkas, Fodor).

HFC II.: Nagy – Darida, Rostás, Dezső (Becsek), Paku B., Mohácsi (Paku D.), Győrfi , Nagy An. (Nagy At.), Brizik-Bodrogi (Pacskó), Fekete, Babcsán (Friedl). Edző: Vinnai István.

Balástya: Lippai – Madár (Gera), Simon, Gyuris, Batancs, Pataki, Nagymihály, Lippai, Könczöl, Kiss A., Bárkányi (Kiss Sz.). Edző: Nyerges Dániel.

Gólszerzők: Rostás (14., 37., 50.), Brizik-Bodrogi (41.), Darida (90.), ill. Lippai (76.).

Jók: Rostás, Fekete, Nagy An.,Nagy At., ill. Pataki.

CONTITECH-APÁTFALVA-TÖMÖRKÉNY 8-1 (4-0)

Apátfalva, 150 néző. Vezette: Mígh Tamás (Bálint, Kószó).

ContiTech-Apátfalva: Köteles – Varga, Rakity, Frank (Rékasi), Herczeg (Bakos), Beke (Köteles), Bartucz, Bány (Pataki), Varga (Horváth), Juhász, Kóródi.Edző: Frank Csaba.

Tömörkény: Laczkó – Janó, Gila, Sallai Sz., Czibolya, R. Nagy, Boldog, Gulyás, Sallai R., Fodor, Molnár. Játékos-edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Frank (8.), Beke (10.), Bány (26.), Rakity (32.), Bartucz (67., 80., 81., 88.), ill. Gila (73.).

Jók: Bartucz, Kóródi, Rakity, ill. mindenki.

BAKS-MINDSZENT 2-0 (1-0)

Baks, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt (Juhász, Köteles).

Baks: Koós – Ormándi, Bürgés (Martók), Nana M. (Lévai), Mihály, Muzsik, Kacsala (Horváth Á.), Tóth Cs., Nana R., Terbán, Határ. Játékos-edző: Tóth Csaba.

Mindszent: Kosztolányi – Galambosi (Szabó B.), Antal, Ménesi, Bihari, Szabó J., Csikós S., Mucsi (Sziver), Marton (Varga R.), Csatlós (Bartucz).

Edző: Bartucz Sándor.

Gólszerzők: Terbán (27.), Nana M. (74.).

Jók: Terbán, Muzsik, Nana R., ill. Galambosi.

CSANYTELEK-SZVSE II. 3-1 (3-1)

Csanytelek, 150 néző. Vezette: Aczél Tibor (Hegyesi, Dobai).

Csanytelek: Boda – Balogh, Papp Zs., Faragó, Józsa (Huszák), Moszheim (Gémes), Tóbiás, Lévai, Kelemen(Kurucz), Magyar, Forgó (Gyöngyi). Játékos-edző: Magyar József.

SZVSE II.: Miklós – Bozsó, Buknicz (Bakos), Kovács P., Dobó (Szabó Á.), Albert, Huszár, Tóth G., Görbe (Márki), Fodor, Vigh. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Józsa (2., 8.), Tóbiás (41.), ill. Dobó (28.).

Jók: Józsa, Balogh, Tóbiás, ill. Kovács P., Bozsó.

A bajnokság állása

1. Deszk 8 7 1 0 22 – 8 22

2. Apátfalva 7 6 1 0 37 – 6 19

3. Csanytelek 8 5 2 1 15 – 7 17

4. Mindszent 8 5 1 2 20 – 15 16

5. HFC II. 8 5 0 3 25 – 16 15

6. Makó II. 8 5 0 3 21 – 13 15

7. Mártély 8 4 1 3 26 – 18 13

8. Sándorfalva 8 3 2 3 21 – 17 11

9. Balástya 7 2 3 2 10 – 13 9

10. SZVSE II. 8 2 3 3 13 – 17 9

11. Baks 7 2 2 3 17 – 17 8

12. Üllés 8 2 0 6 12 – 30 6

13. St. Mihály 7 1 2 4 6 – 14 5

14. Tömörkény 8 1 2 5 12 – 31 5

15. Csengele 6 0 2 4 12 – 22 2

16. FK Szeged 8 0 0 8 6 – 31 0

A HÉTVÉGI PROGRAM

9. forduló, szombat, 15 óra: Üllés–HFC II., Balástya–Deszk, Mindszent–Mártély, Tömörkény–St. Mihály Szélmalom. Vasárnap, 15 óra: Csengele–Csanytelek, SZVSE II.–FK 1899 Szeged, Sándorfalva–ContiTech-Apátfalva, Makó II.–Baks.

IFJÚSÁGIAK, B CSOPORT

7. forduló: Algyő–Balástya 4-0, Csengele–Mindszent 18-0, Sándorfalva–Apátfalva 3-9, Székkutas–Zsombó 0-2.