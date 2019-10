Világbajnokok győzték le a szegedieket

A női vízilabda OB I negyedik fordulójában a Szeged SZTE 12–8-as vereséget szenvedett a III. kerület otthonában.

A vendégek tudták, hogy a világbajnokokkal felálló III. kerület ellen sokkal jobb játékot kell letenniük az asztalra, mint Tatabányán, és ezt meg is tették. Öt és fél perccel a vége előtt 9–8 állt az eredményjelzőn, addig fej-fej mellett haladtak a felek, olyan izgalmas derbi lett a bajnokiból, amire számítani lehetett. Aztán jött egy fór, amely mindent megváltoztatott. A Tisza-partiak kerültek emberelőnybe, Varga Tamás vezetőedző időt is kért, de tanítványai végül nem jól játszották meg az akciót, amelynek a vége egyenlítés helyett az ellenfél megúszása lett, és ezzel két gólosra nőtt a különbség.

Az utolsó percekben még próbált zárkózni a Szeged, de a siettség végül az ellenfélnek kedvezett, két újabb megúszásból szerzett góllal eldöntötték a derbit.

A következő fordulóban a Szeged SZTE hazai medencében szerepel, szombaton 12 órától a Honvéd együttesét fogadja az újszegedi sportuszodában.

Varga Tamás: – Az ellenfél edzőjeként is szeretném kiemelni a hazaiak három játékosának teljesítményét. Kisteleki Dóra, Drávucz Rita és Pellei Anikó fantasztikus volt, remek teljesítménnyel mutattak példát sportemberi hozzáállásból. Gyakorlatilag ők győztek le minket. Nekünk persze nem ezt az utat kell követnünk, nem rutinos klasszisokat kell igazolnunk, hanem a fiatalokat fejleszteni. A legfontosabb pillanatokban hibákat vétettünk, de ránk még sok munka vár. Össze kell gyúrnunk a nyáron kialakult magot, és hosszútávban kell gondolkodnunk. Van is mire építenünk, hiszen abszolút elégedett vagyok azzal a játékkal, amit három és fél negyeden át nyújtottak a lányok. Továbbra is hiszek és bízom bennük!

III. kerület–Szeged SZTE 12–8 (2–1, 1–2, 4–3, 5–2)

Női vízilabda OB I, 4. forduló. Budapest, III. kerületi TVE uszoda, 150 néző. Vezette: Vogel, Kovács.

III. kerület: Pápai – Crittenden, Pap 1, Kisteleki 4, Illés 1, Petőváry 1, Pelle 2. Csere: Pálinkás, Erős, Rajkort, Szűcs, Drávucz 3, Szentkereszti. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Szeged SZTE: Trifán – Miklós 1, Ármai, Bicskei, Lengyel D. 2, Mchunu 1, Tóth 2. Csere: Árkosy, Rompos 2, Botka, Lengyel A. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 7/2, ill. 7/1.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/1.

Kipontozódott: Crittenden, ill. Tóth.