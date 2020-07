A 14 éves szegedi lány neve hamarosan világszerte ismert lehet

Közel száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén is a MOL Alapítvány, az elismerést Csongrád-Csanád megyéből négy reménység is kiérdemelte, köztük a Szegedi Korcsolyázó Egyesület 14 éves rövidpályás gyorskorcsolyázója, Kormányos Nina.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület tudatos munkája már jó ideje beérni látszik, és ezt nem csak aktív olimpikonjai, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia medáljai fémjelzik. Évek óta mindig a nemzetközi elitben vannak a Tisza-parti klub tehetségei, sorra hozzák a szép eredményeket a világversenyekről.

A következő ilyen reménység Kormányos Nina lehet, aki 14 évesen már jó néhány országos korosztályos bajnoki érmet tart az otthoni vitrinben – legutóbb bronzérmes lett egyéniben és bajnok váltóban –, és már nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Ezt díjazta a MOL Alapítvány tehetségtámogató programja is, a rangos elismerés révén idén már a junior Európa-kupán bizonyíthatta volna fejlődését.

– Sajnos ez most a járvány miatt nem jön össze, pedig már most esélyes lett volna jó eredményre – kezdte nyilatkozatát Szabó Krisztián, a szegedi tehetség edzője.

– Most a junior világbajnokság lebeg Nina szeme előtt, hiszen reális esélye van a kvalifikációra. Mindent megtesz ezért a célért, heti öt napot Budapesten edz a Héraklész „A” válogatottal, de minden más is adott a sikerekhez. Remek adottságokkal rendelkezik ehhez a sportághoz, sprint távon kiemelkedő, a rajtja fiúkat megszégyenítő, mindemellett pedig szorgalmas, motivált és a szülők is megfelelően támogatják karrierjét. Nina remek versenyző típus, nem félénk, bátran és ügyesen előz, de a hosszabb távokon még fejlődnie kell – jellemezte tanítványát a szakember.