Virágot vittek az ápolóknak

A női vízilabda OB I a Csongrád megyei derbi előtt szakadt félbe, amit a házigazda Szeged SZTE csapatkapitánya, Lengyel Dominika is nagyon sajnált. Családi vállalkozásuk révén testvérével és csapattársával, Lengyel Anettel azon dolgozott, hogy virágokkal lepjék meg az ápolókat ebben a nehéz helyzetben.

A pénzügyi támogatás, a lélegeztetőgépek és maszkok óriási segítséget jelentenek az egészségügyben dolgozóknak, de másként is támogathatjuk a koronavírus-járvány ellen küzdő hősöket. Példa erre a Szeged SZTE női vízilabdacsapatának két játékosa, Lengyel Dominika és Lengyel Anett családjának felajánlása. Virágtermesztéssel foglalkoznak, és több csokornyi gyönyörű virággal jelentek meg az újszegedi Gyermekgyógyászati Klinika bejáratnál, kifejezve hálájukat az ápolóknak.

– Nagyon örültek a virágoknak. A szakmán belül szerencsére sokan hasonlóan tesznek, országszerte klinikák kapnak ilyen ajándékokat. Reméljük, ezzel a gesztussal mi is segítettük az ápolókat ebben a nehéz időszakban – nyilatkozta Lengyel Dominika.

A Szeged SZTE csapatkapitánya nehezen élte meg, hogy félbeszakadt a szezon, hiszen az OB I-ben olyan cél motiválta leginkább, amely egy karnyújtásnyira tűnt számára.

– Az idény előtt mindenki megfogalmazta, hogy mit szeretne leginkább elérni, ez a részemről a Hungerit-Szentesi VK megelőzése volt. Ha egy nappal később hirdetik ki a meccsek halasztását, akkor hazai pályán lejátszhattuk volna a megyei derbit. Még előtte este is beszéltük a lányokkal, hogy mindenki szedje össze magát a várva várt rangadóra. Nem sokkal később adott ki közleményt a szövetség, ami miatt szomorúak voltunk, de természetesen megértettük a halasztást, helyes és felelősségteljes döntés volt – fogalmazott Lengyel Dominika.

Így már két hete otthon edz az OB I-es csapat, a Lengyel testvérek erről videót is megosztottak, még a kutyájuk is csatlakozott hozzájuk.

– Nem tehetünk mást egy ilyen bizonytalan időszakban, minthogy fenntartjuk a kondíciónkat, aztán májusban meglátjuk, mi várható nyáron. Szerintem ezt a szezont már nem lehet befejezni, de ne legyen igazam. Futással, labdás és saját testsúlyos gyakorlatokkal tartjuk karban magunkat, de már nagyon hiányzik a víz, és persze a barátok, csapattársak is – mondta a pólós.