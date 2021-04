Visszatérhetnek a nézők a megyei focimeccsekre

Május elsején és másodikán már nézők előtt játszhatnak Csongrád-Csanád megye labdarúgó csapatai.

A pénteki miniszterelnöki bejelentés alapján után az is eldőlt, hogy a Csongrád-Csanád megyei labdarúgó-bajnokságok mérkőzéseit is nézők előtt rendezhetik meg a hétvégén. A mérkőzésekre az mehet be, akinek rendelkezik védettségi igazolvánnyal – a rendező klub és az érintett személy is büntethető, amennyiben valaki ennek hiányában lép be egy mérkőzésre.

A megyei I. osztályú Foliaplast-Bordány SK ugyanakkor közösségi oldalán közölte, a bordányi meccseket még zárt kapuk mögött rendezik meg hétvégén.