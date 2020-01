Visszatérő kapussal készül a Csongrád-Kunság Aszfalt a tavaszi szezonra a megyeegyben

Legalább tartaná a pozícióját a tavaszi idényben a Csongrád-Kunság Aszfalt a megyei I. osztályban: a csapatot a folytatásban is Dósa-Rácz Pál irányítja, egy kapus pedig visszatért a csapathoz.

Zaklatott féléve volt a Csongrád-Kunság Aszfaltnak, amely a kezdetekkor többet remélt az ősztől: végül azonban az idény második felében kozmetikázni tudott az eredményeken, és 15 pontot gyűjtve a nyolcadik helyen töltheti a téli szünetet.

– Nagy öröm volt számomra, ahogy az edzőkollégák, a szurkolók, a csapat és személyem mellé álltak. Erre ékes bizonyíték, hogy a SZVSE elleni 5–1-es vereség után is megtapsoltak bennünket, mert látták a küzdeni akarást és az alázatot. Ezt szeretném látni tavasszal is – mondta Dósa-Rácz Pál, a Csongrád-Kunság Aszfalt edzője, aki az őszi idény közben vette át a csapat irányítását, a vezetőség pedig meghosszabbította megbízatását, így az évad második felében is ő irányítja a csongrádi csapatot.

– Egy nagyon korrekt társaságot ismertem meg, akik nagyszerűen álltak a munkához – mondta a kezdetekről. – Szeretném, ha ez a hozzáállás megmaradna a csapat életében, és ha együtt maradna a keret. Ha ez így lesz, a negyedik-ötödik helyet így megszerezhetjük. Helyi fiatalokban gondolkozunk elsősorban, de akkor sincs nagy baj, ha nem sikerül fentebb lépni, a nyolcadik helynél hátrébb azonban nem szeretnénk végezni – hangsúlyozta a csongrádiak mestere.

Többeknek ugyanis ajánlatuk van más kluboktól, de a sorsuk még nem dőlt el. Eddig egy érkező van a csapatnál, a 25 éves, csongrádi illetőségű kapus, Szólik Tamás a Békés megyei I. osztályban szereplő Jaminától tér haza. Ezen túl két-három ifjúsági korú játékos léphet fel a felnőtt keretbe, nagyobb változásokat nem terveznek a klubnál.

Január 17-ig tart a csongrádi labdarúgók téli szünete, ugyanis ekkor találkoznak először a csongrádi kerettagok, az igazi, kemény felkészülési munka viszont három nappal később kezdődik. A tervek szerint heti három tréninggel és egy edzőmeccsel készülnek a csongrádiak a tavaszi idényre, eddig négy edzőpartner kiléte biztos, így a téli időszakban az ContiTech-Apátfalvával, a Kiskunfélegyházával, a Békés megyei I. osztályú Nagyszénással és a Tiszaalpárral játszik a Csongrád. Ezen túl még két edzőmérkőzést vívhatnak a bajnoki rajtig, ám ide még keresnek ellenfelet.