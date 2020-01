Visszavonul Branko Jereminov

Bár közel négy éve nem járt a városban, jól érezte magát az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák korábbi irányítója, Branko Jereminov: a szerb kosaras a helyszínen izgulhatta végig egykori csapata Alba Fehérvár elleni mérkőzését, ám mint lapunknak elárulta, nem folytatja pályafutását.

Nagy taps köszöntötte Branko Jereminovot a Naturtex-­SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár mérkőzés előtt: a szegediek korábbi irányítója ugyanis ellátogatott korábbi csapata mérkőzésére, a drukkerek pedig kedvesen üd­­vözölték egykori kedvencüket. Nem véletlenül, hiszen a tripláira sokáig emlékezni fog­­nak mindazok, akik láthatták: a mérhetetlenül kedves és közvetlen kosarast sokan megölelgették a kezdés előtt, a feldobást megelőzően pedig vastapssal üdvözölték a Szegedre ellátogató irányítót.

– Nagyon megható volt, hogy ekkora tapssal üdvözöltek – kezdte Branko Jereminov. – Mindig jól érzem magam, amikor visszatérek Szegedre, második otthonomként tekintek a városra. Rengeteg nagyszerű emlék és jó barátok fűz­­nek Szegedhez, nagyon örül­­tem, hogy a szurkolók sem felejtettek el, és emlékez­nek rám, pedig majdnem négy év telt el, mióta legutóbb Szegeden jártam – tette hozzá Je­­reminov, aki 2013 és 2016 kö­­zött három szezonon keresztül erősítette a Szedeákot.

Jereminov a Szedeáktól tá­­vozva előbb Romániában, majd otthonában, Szerbiában, ké­­sőbb pedig Portugáliában is játszott: legutóbb pedig az észt Valga Maks csapatában pattogtatott. Ismerős lehet számára az a szituáció, ahol a szegediek állnak, hiszen a Valga csupán egyetlen győzelmet aratva a tabella utolsó helyén áll – immáron azonban Jereminov nélkül próbálhat meg fentebb kapaszkodni.

– Természetesen követem a Szedeák eredményeit. Tudom, hogy most egy nehéz szezonjuk van, de biztos vagyok benne, hogy sikerül a bennmaradás, és a legjobbakat kívánom a csa­­patnak! Ami pedig a csapatomat illeti, egy közös, észt–lett bajnokságban szereplünk, ami egy nagyon kemény bajnokság. Sajnos nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy azt vártuk volna, gyengén szerepelünk, ezért úgy döntöttem, eljövök a csapattól – tette hozzá a szombaton krisztusi korba lépő irányító, aki a második szegedi idényében 14.4 pontos, hét gólpasszos átlagot produkált.

Jereminov ezzel együtt egy fajsúlyos döntést is meghozott: bár egyszer már felmerült benne, hogy abbahagyja a játékot, akkor volt visszaút, most viszont végleg úgy döntött: nem kosárlabdázik tovább.

– Végleg felhagytam a játékkal, ez most végleges döntés a részemről. Valami újhoz szeretnék hozzálátni most az életemben, természetesen szeretnék a kosárlabda berkein belül ma­­­­radni, erre törekszem. Az ál­­mom, hogy edzőként kisgyerekekkel dolgozhassak, eb­­ben úgy gondolom, biztosan örömö­met lelném – zárta Branko Jereminov.