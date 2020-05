Vladan Matics szerint nagyon szenvedtek, de mindent kibírtak

A MOL-PICK Szegeddel 2007-ben magyar bajnok lett Vladan Matics, aki azóta sem szakadt el Szegedtől. Hat éve a Tatabánya férfi kézilabdacsapatának a trénere, ahol rendkívüli csonka idényen vannak túl, rengeteg problémával kellett megbirkózniuk, többek között fizetéselmaradással.

– Hogy telnek a mindennapjai immár tizedik hete kézilabda nélkül?

– Jól, köszönöm. Jól jött ez a meccsmentes időszak abból a szempontból, hogy ez a hatodik szezonom Tatabányán. A feleségem, valamint két gyermekem Szegeden élnek, így szezon közben kevesebbet találkozunk, most viszont többet lehetek velük.

– Zsúfolt évei voltak, hiszen egyre több mérkőzés várt a Tatabányára, hiszen az EHF-kupában egyre messzebb jutott, emellett pedig szövetségi kapitányként is dolgozott. Jól jött a pihenő?

– Igen! A csonka szezon ellenére nagyon nehéz időszakot éltünk meg a sérülések, az anyagi gondok, a nehéz sorsolás és a rengeteg utazás miatt, hiszen a nemzetközi hazai meccseinket Győrben kellett játszanunk. Most viszont összeszedhetjük magunkat.

– Milyen szerepet tölt be az életében Szeged?

– Fontosat, hiszen a feleségem és gyermekeim itt élnek. Dusán 16 éves, imádja a kézilabdát, játékvezető lett, míg Dávid hamarosan 12 éves lesz, a MOL-PICK Szeged-családhoz tartozik, az U12-es csapatban játszik. A szakemberek szerint nagyon ügyes. Henrietta pedig erőnléti edzőként dolgozik, szóval igazi sportcsalád vagyunk.

– A szövetség törölte a 2019–2020-as idényt az NB I-ben. Egyetértett a döntéssel?

– Borzasztó érzés volt zárt kapuk mögött játszani. Ebben a szituációban nem lehetett igazságos döntést hozni. Viszont amiatt maradt bennem egy kis tüske, hogy nem védhettük meg a harmadik helyünket a pályán. Az ősszel minden riválisunkkal idegenben játszottunk, most jöhettek volna a hazai meccsek. Biztos vagyok benne, hogy előrébb léptünk volna a negyedik helyről, így van bennem hiányérzet, de nemzetközi helyet érő pozícióban álltunk, azzal viszont elégedett vagyok.

– Mennyire volt elégedett csapatának csonka szezonban nyújtott teljesítményével?

– Sérülés miatt már a szezonkezdet előtt elvesztettük a meccsenként 8-10 gólt termelő Vujovicsot, majd az első fordulóban Juhász Ádámot. Nekünk ő olyan, mint a Szegednek Bombac. Ezt követően jöttek az anyagi problémák, Bozovics elment Zágrábba, igazolnunk kellett két játékost. Nagyon szenvedtünk, de kibírtunk mindent. Volt 2-3 hónap elmaradás a fizetésekben is, bizonytalanná váltak a játékosok. Szóval rengeteg gondunk volt. Az ősszel nyolcszor játszottunk idegenben, míg ötször otthon a bajnokságban, valamennyiszer közvetlen riválisokhoz mentünk. Az EHF-kupában is elképesztően erős csoportba kerültünk, de jól álltunk, hiszen voltak bravúrdöntetlenjeink és győztünk is, szóval egyáltalán nem hoztunk szégyent a szurkolóinkra vagy a városra.

– Alaposan átalakul a Tatabánya a következő idényre, többek között a csapatban folytatja pályafutását Szegedről Sunajko Stefan is. Sokat vár tőle?

– Két éve majdnem bejutottunk az EHF-kupa négyes döntőjébe, azóta viszont szinte teljesen megváltozott a keretünk. Az lett a koncepció, hogy a lejáró szerződésű külföldiek helyére minél jobb magyar kézilabdázókat igazoljunk. Tavaly nyolc, most hat játékos cserélődik ki. Ami Sunajkót illeti, ő egy szupertehetség, a következő években megmutatja majd, hogy milyen kvalitású balszélső, akárcsak poszttársa, az Egerből hozott Molnár Balázs.

– Milyen idényre számít?

– Átmenetire. Sok új játékosunk lesz, szeretnénk látni, hogy kikre számíthatunk majd az elkövetkezendő években, hiszen épül az új csarnokunk, ahol szeretnénk, ha egy stabil Európa-liga-csoportkörös csapat lépne pályára mindig, persze ez függ az anyagi lehetőségeinktől is.

– A Bajnokok Ligája mezőnye szűkül, az EHF-kupát felváltja az Európa-liga állítólag ősztől. Örül neki?

– Elképesztően erős lesz az Európa-liga, hiszen azt hallani, hogy a BL C és D csoportjának eddigi tagjai majd automatikusan itt indulnak, így már a csoportkörig is embert próbáló lesz eljutni. Remélem nem kell majd selejteznünk. Az biztos, hogy nagyon magas színvonalú lesz, ami viszont nekünk hátrány, hogy nem tudunk a saját városunkban játszani. Győr nagyszerű hely, de egy óriási aréna, mi pedig már megszoktuk a saját, kis csarnokunkat.