Zalaegerszegen folytatja Bonifert Bendegúz

Magyarországon, de nem a Naturtex-SZTE-Szedeáknál folytatja karrierjét Bonifert Bendegúz: a szegedi nevelésű kosaras a Zalaegerszeg ajánlatát fogadta el.

Az egyéves, Egyesült Államokban töltött időszakot követően eldőlt, hogy Magyarországon folytatja a pályafutását Bonifert Bendegúz: a fiatal kosaras azonban nem a nevelőklubjánál, a Naturtex-SZTE-Szede­áknál folytatja a karrierjét, hanem az ország másik felére költözik, hiszen a Zalaegerszeg ajánlatát fogadta el.

–Szerettem volna visszatérni a Szedeákhoz, ez volt az első opcióm, de nem sikerült megegyeznünk. Próbajátékon jártam a Zalaegerszegnél, az az időszak pedig nagyon meg­győző volt számomra, tetszett mindaz, amit ott tapasztaltam. Egyeztettünk továbbra is a nevelőklubommal, de nem tudtunk megegyezni, sajnálom, hogy így alakult – mondta lapunknak a bejelentést követően Bonifert Bendegúz.

Átigazolásában nagy szere­­pe volt a ZTE edzőjének, Ante Nazornak: a horvát szakember az előző idényben is a zalaiakat irányította, a korábban a horvát U20-as válogatottal világbajnoki bronzérmet nyert szakember kifejezett kérésére szerződtették Bendegúzt – ugyanis a ZTE edzője nagyon szeretett volna együtt dolgozni vele.

– Számomra is szimpatikus volt a személye és mindaz, ahogy gondolkozik a kosárlabdáról. Van már tapasztalata abban, hogyan építsen fel fiatal játékosokat, ez pedig mindenképpen hasznos lehet számomra – tette hozzá.

– Eddig folyamatosan edzettem, most lesz időm egy kis pihenésre, és a családdal is el­megyünk nyaralni. Augusztus 5-én kezdődik a felkészülésünk Zalaegerszegen, ahol minél aktívabb tagja szeretnék lenni a rotációnak, szeretném bizonyítani, hogy az elmúlt egy évben mennyi mindent tanultam, és képes vagyok a legmagasabb szinten is, folyamatosan is teljesíteni – zárta Bonifert Bendegúz.

A Naturtex-SZTE-Szedeákkal kapcsolatos hír még, hogy az előző szezonban a klubnál szerepelt amerikai irányítót, Morris Curryt a Kaposvár szerződtette: így a somogyiak a következő szezonban két szegedi kötődésű játékossal vághatnak neki az évnek, hiszen korábban már leigazolták a Tisza-parti klubban nevelkedett Révész Ádámot.