Zsebben a pontok

A Szeged SZTE női vízilabdacsapata 11–9-es győzelmet aratott hazai pályán a Honvéd ellen, így a magyar kupa csoportkörében megszerezte első pontjait.

A Szeged SZTE három hete kezdte a felkészülést, a csapat számára így egy a fontos: az OB I.-es bajnokság szeptember végi rajtjára készen álljon. A magyar kupa remek lehetőséget nyújt a gyakorlásra és az összeszokásra, így edzőmeccs­ként fogják fel a találkozókat, de a keddi, Honvéd elleni hazai derbi más volt. Itt az eredmény is nagyon fontos lett, hiszen reális esély volt a szezon első győzelmének megszerzésére, amely adhat egy kis lökést, motivációt a kemény munka folytatásához. Ennek megfelelően lehengerlően kezdtek a Tisza-partiak: Tátrai szépen kijátszott emberelőnyből szerzett vezetést, majd Ármai ak­cióból talált be, és gólt érdemelt volna Bicskei gyönyörű csavarása is. Ekkor még nem jött össze a háromgólos vezetés, de a saját nevelésű Pádár Boglárka lövése révén már igen.



A második negyed döcögős lett a hazaiak számára, két elkerülhetőnek tűnő gólt is kaptak, de újra felvették az első játékrészben látott tempót és koncentrációt, így félidőre még növelték is előnyüket.

A szünet után leginkább a küzdelem dominált, amelyből a fővárosiak jöttek ki jobban, csökkentették a különbséget, így a Szeged SZTE nem lehetett még teljesen nyugodt az utolsó nyolc perc előtt. 7–5-nél Miklós Réka ejtésgólja nagyon kellett, majd 8–6-nál ismét ő volt eredményes, ezúttal ötméteresből. Jött egy újabb büntető, de Ráski próbálkozását hárították, Bicskei viszont eldöntötte a pontok sorsát, végül 11–9-re nyert a vendéglátó.

Varga Tamás: – Lélektanilag fontos volt az első siker elérése. Két negyeden át úgy játszottunk, ahogy valóban tudunk, utána már látszott a felkészülés miatti fáradtság.

Szeged SZTE–Honvéd 11–9 (3–0, 3–2, 1–2, 4–5)

Női vízilabda magyar kupa, B csoport, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Pásztor, Vörös.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Tátrai 3, Ráski, Bicskei 1, Ármai 2, Botka, Kurucz. Csere: Miklós 4, Hasznos, Pádár 1, Regős, Korom, Rompos.

Vezetőedző: Varga Tamás.

Honvéd: Aranyi – Hollósi, Pap 2, Király 1, Rajna 3, Gyárfás 3, Bálint. Csere: Varga (kapus), Balaskó, Ringhofer, Bojtor, Czakó.

Vezetőedző: Rottler Antal.

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 5/1.

Ötméteresből: 4/2, ill. 2/1.

Kipontozódott: Hollósi, Király.