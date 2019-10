Zsiga Máté a játék mellett tenisz edzőként is dolgozik

Az egykori szegedi teniszező, Zsiga Máté 2011 óta az Amerikai Egyesület Államokban él. A 27 éves játékos sikeres mestervizsgát tett. Rendszeresen indul kisebb versenyeken, de gondolva a jövőjére már edzőként is dolgozik. Vele beszélgettünk.

– Mi újság a tengerentúlon, most merre él?

– Nyolc éve, 2011-ben nyertem felvételt a Baylor egyetemre, ahol egészen 2015-ig tanultam és teniszeztem. Ez­­után egy év edzői munka kö­­vetkezett, Oklahoma államban, Tulsában voltam, és itt játszottam a Tucker Tenis Aka­­démián. Profi versenyeken in­dultam. Most májusban si­­keresen megcsináltam a mesterképzést sportpedagógiából, így elvégeztem az egyetemet. Nem volt könnyű, de a lényeg, hogy túl vagyok rajta. A sikeres vizsga után visszatértem Tulsába, ismét itt dolgozom.

– Indul még versenyeken?

– Igen! Rendszeresen versenyzek itt, az Amerikai Egyesült Államokban. Általában 15 és 25 ezer dollár összdíjazású versenyeken indulok. Még élvezem a teniszt, de a legtöbb időt a trénerkedés tölti ki, ütőpartneredző vagyok. Huszonhét éves vagyok, még biztos, hogy van pár jó évem, jelenleg a vi­­lágranglistán az 1250. helyen állok, de az év elején kevesebb versenyen indultam, míg az elmúlt hetekben több kemény pályás viadalon is rajthoz álltam. Legutóbb Wacóban selejtezőt kellett játszanom, sajnos a második fordulóban vereséget szenvedtem.

– Élvezi a munkát?

– Nagyon! Rengeteg tehetséges fiatallal dolgozom, mindig nagy élmény velük a tenisz. Szerencsére van időm a versenyzésre is, igaz, a jövőmet leginkább már edzőként tudom elképzelni.

– Sűrűn jár haza?

– Utoljára júniusban látogattam meg a családom, két hetet voltam otthon. Jó volt a szüleimmel és testvéremmel együtt lenni, sokat voltunk együtt. Most éppen vízumkérelem előtt állok, szeretném ezt meghosszabbítani. Ha ez sikeres lesz, akkor biztos, hogy ismét hazatérek. Régóta élek itt, már megszoktam mindent, felvettem a helyiek ritmusát, élvezem az életet. Rengeteg szép emlékem van az egyetemről, ahol remek és sikeres csapatban teniszezhettem. Örülök annak is, hogy sikeresen fejeztem be a sulit, a kezemben van egy diploma. Ezért jöttem el otthonról, ami azért az első időszakban nem volt egyszerű, hiszen nagyon hiányzott nekem a család.