Hiába vonult vissza Barna Éva, keresik a csapatok

Eltávolodott az élsporttól. Barna Éva a vállalkozását építi. FOTÓ: MTK.HU

Teljesen elszakadt a kézilabdától a szegedi származású Barna Éva, aki játszott a Ferencvárosban, majd külföldön, valamint Kiskunhalason, Debrecenben és Szegeden, míg pályafutását 2018 nyarán az MTK Budapestnél fejezte be.– Kellett már számomra egy regenerációs időszak – árulta el érdeklődésünkre Barna Éva, aki Budapesten és Szegeden foglal­kozik 3D-s látvány­tervezéssel.– Folyamatosan hívnak csapatok, hogy menjek vissza játszani. A szívem men­­ne is, dobálná a labdát folyamatosan, a tes­­tem viszont a pihenésre szavazott. Nem elképzelhetetlen, hogy visszatérek még a sportágba, hiszen rengeteg ismerősömet, jó barátomat köszönhetem a kézilabdának – folytatta.Az egykori irányító-átlövő mindennapjait a kreativitás te­­szi ki, amely lakások felújításában mutatkozik meg.– Megvásárolok egy lakást, majd ennek a felújítását meg­ter­vezem, és ezt követően el­­adom. Minden helyiségéről 3D-s látványtervet készítek, ez a bútorokra is igaz – árulta el.– Folyamatosan képzem ma­­gam, most a webshopkészítés rejtelmeibe ásom bele magam, amely kapcsolódik a közeljövőre vonatkozó terveimhez. Új vállalkozásomnak ez lesz az alapja, amely egyébként Szegedhez kapcsolódik, bár a látványtervezés jelenleg is.Bár nem játszik, azért a sportág történéseit napi szinten nyomon követi, így a Győrben aranyérmet szerzett női juniorválogatott menetelését is. Go­­lovin Vlagyimir szövetségi kapitány edzője volt az MTK-nál. 2018-ban ugyanebben a korosztályban egy más összetételű csapattal világbajnok lett az ukrán származású tréner.– Gratulálok egykori edzőmnek és csapatának. Nem tudom, mi a titka, hogy már a második aranyérmét szerezte, de belőlem is ő tudta kihozni a legtöbbet a pályán – jegyezte meg Barna Éva.