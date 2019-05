˝Hívó szó˝

Hiába van még mindig május, most kell csak igazán elkezdeni dolgozni. Készül az új szegedi stadion, amelybe olyan ellenfelek érkeznek, mint az MTK, a Vasas, a Nyíregyháza, a Békéscsaba, a Haladás, a Győr, a Gyirmót, illetve a budapesti kerületi, az NB I-es fővárosi alakulatokból szemezgető – a választék elég bőséges – Soroksár, Budafok, Budaörs.



Nem lehet pihenni, nincs idő a gondolkodásra, cselekedni kell. Hogy legyen néző az új létesítményben, hogy a csapat elnyerje a szegedi nézők szimpátiáját. Az jól érzékelhető volt a vasárnapi derbin, hogy a nézőtér megosztott. Ezzel semmi gond nincsen – azzal már sokkal inkább, ha valaki ellen, és nem valaki mellett szurkolunk.



Az utóbbihoz viszont nagyon kemény kommunikációs munka szükséges. Elsősorban a pályán, de azon kívül is. Mert hogyan állíthatom magam mellé a szurkolót? Ha helyi gyereknek tapsolhat, akik pontosan tudják, mi jelent a megyének és Szegednek a szegedi futball. Batik Bence (Honvéd), Sós Bence (Puskás Akadémia), Ádám Martin (Kaposvár), Zsótér Donát (Újpest) nem mozdítható, Laczkó Zsolt és Völgyi Dániel sem igazán, de például Kecskés Tamás (Paks), Nagy Zsombor (MTK-nevelés, Dorogon játszott), Dlusztus András (Vác), Szélpál Norbert (Békéscsaba), Hrepka Ádám (MTK), Búrány Zoltán (Vác), Forgács Dávid (Diósgyőr), Szivacski Donát (Vasas), Kardos Norbert (Tiszakécske), Vágó Levente (Mosonmagyaróvár), a két Gréczi (Tiszakécske), Gyömbér Gábor (Soroksár) talán megkereshető, és közülük akár több is „hazacsábítható". Szegedi projekt szegedi (megyei) szereplőkkel. Utópia? Lehet.



De nincs idő: augusztus 4-én már jön az első bajnoki. Munkára fel!