Hobbijuk a játék, amit nagyon szeretnek: Csongrád megyei futballtúra Maroslelén

Hűvös vasárnap délelőtt, de a maroslelei futballisták jó kedélyűen beszélgetnek egymással a makói pálya mellett. Edzőmeccsre készül a csapat, a Maros-menti UFC elleni találkozó lesz az első, amelyet játszanak a bajnoki rajt előtt. Különösebben nem készültek, hiszen nincs kinevezett szakvezető a csapatnál. Nem ezen van a hangsúly, a lényeg az önfeledt mozgás és a labdarúgás szeretete, a játékosok pedig hálásak, hogy mindezt helyben, Maroslelén tehetik meg. Az infrastruktúrára sem lehet panasz, műfüves pályán tudnak készülni és gyakorolni az egész évben, óriási segítség ez egy ilyen pici klubnak.Bár Ohát Tamás iránymutatásai szerint készül a megyei IV. osztályú klub, mégsem mondja magát edzőnek: nem is követel, hiszen mindenki munka mellett, hobbiból jár le focizni – vagy ahogy fogalmaznak, mozogni, hiszen nincs edzésterv, csak egy jókedvű focizgatás hetente kétszer, ha összejön. A csapatban akad személy- és vagyonőr, börtönőr vagy gumigyári munkás, de akad, aki a lelei önkormányzatnál keresi a kenyerét – sokrétű társaság, de a sárga mez összeköti őket.Az a sárga dressz, amelyet egy támogatónak köszönhetően kaptak. 2011- ben, négy év szünet után lett újra futball Maroslelén, négy évvel később pedig egy bajnoki cím következett a megyei IV. osztály Keleti csoportjában. Addig csak egy mezük volt, ami okozott nehézségeket, hiszen volt, amikor az ellenfél is ugyanilyen színű szerelést hozott: most már van a sárga, és a „másik".Nem csupán a dresszben kapott segítséget a csapat, a Maroslele ugyanis ingyen utazik az idegenbeli meccseire. Nem kis áldozatvállalás ez az egyik helyi fuvarozócégtől, ugyanis a fábiánsebestyéni túra közel 120 kilométert tesz ki – igaz, ide tavaly novemberben nem tudott eljutni a gárda létszámgondjai miatt. Ezek mostanra rendeződtek, egy-egy hétvégi meccsen 15 fő van jelen. Az ínséges évek után a helyi szurkolók is a fiúk mellé álltak, kíváncsiak a csapatra, pedig nem a legjobb idényét futja a Maroslele.Idén ugyanis csupán négy pont termett a 13 bajnokin. Mindez azonban nem töri le a lelkesedést, a csapatban ugyan akadnak olyanok, akik a megyei II. osztályban fociztak, de az eredményesség nem az első helyen áll a gárdánál.– Hogy miért focizunk? Ki tudunk kapcsolni a fárasztó hétköznapok után a meccsnek köszönhetően, nagyon jó brigád alkotja a csapatunkat – kezdte a klub játékosa, Kővágó Balázs.– A bajnokcsapat ugyan kissé széthullott, de a lényeg, hogy focizhatunk. Mostanra picit megfordult az arány, több a nem lelei a keretben, de ez nem csak a csapaton múlik – tette hozzá az önkormányzat műszaki részlegénél dolgozó játékos, aki hatévesen, Makón ismerkedett meg a futball alapjaival, és 2011 óta erősíti a marosleleieket.A meccsen végül igazi gólzápor esett, a Maroslele olykor felzárkózott, de 8–5-ös vereséget szenvedett. Kellett egy kis idő, míg összeállt a játék – ennek további csiszolására viszont már nincs sok idő, mivel vasárnap már az Újszentivánt fogadja a csapat, nem ígérkezik könnyű feladatnak visszavágni az ősszel elszenvedett 11–2-es vereségért.