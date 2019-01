Hogy bírta a térde? - középpontban a visszatérő világbajnok, Márton Anita

– Több mint fél év után hogy bírta a térde az első versenyhelyzetet?

– Jót tett, hogy a visszatérésem előtti héten már nem volt túl megerőltető az edzésmunka, így a versenyen semmi gond nem volt. Mint korábban mondtam, valamennyi fájdalommal már együtt kell éljek, amíg ezen a szinten űzöm a sportágat, de most lekopogom, semmi problémát nem éreztem. Ez persze terhelés hatására változhat, de erre fel is vagyok készülve. Ebben segít, hogy a fizikai állapotomat olyan szintre hoztuk, mint tavaly ilyenkor volt, mielőtt világbajnok lettem. Az erőállapotomon semmi sem múlhat idén.



– Milyen érzés volt újra versenyhelyzetben dobókörbe állni?

– Nagyon vártam, remek érzés volt, és úgy volt teljes az élmény, hogy sikerült elérnem az Eb-szintet. Az egyéni csúcsomhoz képest ez persze nem túl nagy eredmény, de több mint fél év kihagyás után én már ennek is nagyon örültem. Az edzésmunka alapján tudtam, hogy erre képes vagyok, de mivel sosem voltam ilyen hosszú kényszerpihenőn, azért izgultam. Most már így jobban érzem, hogy mit várhatok el magamtól, ettől függetlenül az Eb-re nem szeretnék túlzott elvárásokkal utazni. Mivel a jövő évi olimpián kell igazán csúcsformában lennem, ezen a kontinensbajnokságon elégedett leszek, ha a szezonbeli legjobb eredményemmel zárok.



– Sűrű lesz a programja a fedett pályás idényben, a héten már Bostonban versenyez, a World Indoor Tour első állomásán. A visszatérés miatt vállalt be a szokottnál több viadalt?

– Kell idő, hogy visszataláljak a régi önmagamhoz, főként sebességben és technikában, ezt pedig a legjobban téthelyzetekben lehet elérni. Egyébként is azt vallom, hogy a versenyzés a legjobb edzés, de idén ez különösen igaz. Három hete kezdtük el a golyós edzéseket, ahhoz képest remek eredmény volt a hétvégi, de még hosszú út áll előttem, hogy apránként a tavalyi világbajnoki formámat elérjem, ehhez pedig minél több erőpróbára van szükségem.