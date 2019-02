Holnap 17 órakor a BL-ben: Celje-MOL-PICK Szeged - útinapló

Várakozás



Mario SOSTARIC, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Egy Celje elleni meccs számomra mindig különleges. A Velenje játékosaként rengeteg nagy csatát megéltem, így most is különleges érzés lesz pályára lépni. Sohasem kellett a Celje ellen motivációt keresnem, most is így lesz.



Matej GABER, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Mindenképpen kiválóan kell védekeznünk hatvan percen keresztül, és minél több könnyű gólt kell szereznünk a remek védekezésünkből. Azt hiszem, ez lehet a győzelmünk kulcsa majd vasárnap a Celje elleni meccsen.



Dean BOMBAC, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Kemény harcot várok! A Celje otthon veszélyes csapat, ezt megtapasztalhatta már a csoportmeccsek alatt a német Flensburg és a francia Nantes is. Rendkívül gyors kézilabdát játszanak, ezt kell megakadályoznunk.



Nik HENIGMAN, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Okosan kell támadnunk, nem szabad elszórnunk a labdákat, mert ez az, amit a celjeiek szeretnének, hogy gyors kontratámadásokat vezethessenek, könnyű gólokat szerezhessenek. Győzelmet érzek és várok.

Minden edzése úgy indul a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának, hogy a játékosok egy kört alkotnak, miközben Juan Carlos Pastor elmondja, hogy mi lesz a foglalkozáson, illetve mit kér a játékosaitól. A tegnapi tréning nagyon más volt. A csapat összekapaszkodott, és a 10 éve tragikus körülmények között elhunyt veszprémi kézilabdázóra, Marian Cozmára emlékezett. Csend volt, senki sem beszélt, a magyar bajnoki címvédő méltó módon emlékezett meg a román játékosról.A Szeged ma még itthon edz, a közös ebéd után kel útra Szlovéniába, ahol vasárnap 17 órakor az év első Bajnokok Ligája meccsét vívja az RK Celje Pivovarna Lasko ellen.– A gyorsaság az erősségük – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged mestere. – Jó példa a Nantes elleni hazai meccsük, amikor a francia együttes simán vezetett, mégis döntetlen lett a végeredmény. Hajtós csapat az idei első BL-ellenfelünk. Fiatal csapat, így sokszor kerülnek hullámvölgybe, ezeket kell kihasználni. A védekezés döntő lesz. A Celje nyert nagy meccseket, legyőzték a Velenjét, de szerdán kikaptak Trebnjétől.A kékek eddig két meccset játszottak 2019-ben, mindkettőt a magyar bajnokságban. A Budakalászt 33–28-ra, a Balatonfüredet 33–22-re győzték le.– A szombati Budakalász elleni meccs után léptünk előre, főleg támadásban. A védekezésünkön viszont van még javítanivaló. Egész héten így edzettünk, sokat gyakoroltunk.Hatalmas erőt adhat majd a szegedi tábor. 250 MOL-PICK Szeged-szurkoló buzdítja majd a csapatot. Buszokkal, gépkocsikkal érkeznek a kék hívek a meccsre.– Egy klub erejét mutatja, hogy mekkora a szurkolótábora. A mienk évről évre nagyobb, nagyszerű érzés magunk mögött tudni a szurkolóinkat. Jó érzés volt pályára lépni a Balatonfüred elleni hazai meccsen, rengetegen jöttek el bennünket buzdítani. Örömmel hallom, hogy most Celjében is megtelik az egyik szektor. Jó így játszani, a klubért, a szurkolókért küzdeni.A szlovéniai túráról a delmagyar.hu Útinapló formájában számol be, a meccset szöveges online tudósításban közvetítjük.A Sport 1 élőben adja az év első BL-meccsét.