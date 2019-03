Hosszabbítottak Henigmannal: 2021-ig biztosan marad Szegeden a szlovén válogatott kézilabdázó

További két évig a Tisza-partiakat erősíti. Új szerződést írt alá a balátlövő-védekező specialista.

Fotó: Faragó Imre

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 2018 nyarán 1+2 évre szerződtette a szlovén válogatott balátlövő-védekező specialistát, Nik Henigmant.A Tisza-parti klub tegnap bejelentette: élt opciós jogával, a 23 éves kézilabdázóval 2021. június 30-ig szóló, új kontraktust kötöttek.A harmadik szegedi magyar bajnoki cím óta több meghatározó játékosával is megállapodtak hosszabb távra, de korábban már eldőlt, a magyar válogatott két oszlopos tagja, Bánhidi Bence és Bodó Richárd 2022-ig, míg Mario Sostaric, Matej Gaber, Stefán Sigurmannsson és Dmitrij Zsitnyikov Henigmanhoz hasonlóan 2021-ig biztosan marad a MOL-PICK-nél, ahogyan Jonas Källman is, aki októberben 2020 nyaráig írt alá.Ami a következő szezonra szóló keretet illeti: az idény végén távozik Marin Sego, aki a Bajnokok Ligája-címvédő Montpellier alkalmazásába áll, míg Balogh Zsolt Tatabányára igazol. Mivel a jobbszélre érkezik majd Bogdan Radivojevics, így valószínűleg Pedro Rodríguez is máshol folytatja a pályafutását.Az érkezők oldalát erősíti a hazai riválistól öt szezon után visszatérő, bomba formában védő magyar válogatott kapus, Mikler Roland, aki három esztendőre kötelezte el magát Szegedre. Az elmúlt héten az is kiderült, hogy ifj. Rosta Miklós szintén a Tisza-parti városban folytatja pályafutását. A juniorválogatott 20 éves beállója 2+2 éves szerződést kötött a MOL-PICK-kel.Az ő érkezésük előtt azonban még a 2018–19-es szezon legfontosabb feladatai várnak Juan Carlos Pastor tanítványaira. Vasárnap 17 órától a horvát bajnok PPD Zagrebet látják vendégül a Bajnokok Ligája utolsó csoportmérkőzésén, majd az elkövetkezendő két hétvégén magyar bajnokin előbb Tatabányán szerepelnek, majd fogadják a Veszprémet az alapszakaszban, míg április első hétvégéjén következik a magyar kupa négyes döntője Debrecenben.