Hozta a kötelezőt a Hungerit-Szentesi VK

Hungerit-Szentesi VK–Tatabánya 10–4 (2–1, 5–1, 3–0, 0–2)

Női vízilabda OB I, rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés. Szentes, 100 néző. Vezette: Petik, Nóvé.

Hungerit-Szentesi VK: LEKRINSZKI – Szabó K. 1, Perez 2, Guannan 1, Kádár, Mandics 1, KÖVÉR-KIS 2. Csere: FÜSTI MOLNÁR (kapus), Fodor, DÖMSÖDI 1, Korom 2, Czirbus. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Tatabánya: ZIRIGHNÉ SÓS – Zantleitner N. 1, Jenei, Pintér, Bicskei, Tátrai 1, Kolarova 1. Csere: Dobos, Vaszari, Balogh, Petik, Sedlakova, Keresztes 1. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.

Gól – emberelőnyből: 5/2, 8/0.

Ötméteresből: 2/2, ill. –.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Hungerit-Szentesi VK javára.



A második negyed első percéig hozott igazán szoros mérkőzést a Hungerit-Szentesi VK és a Tatabánya női vízilabdacsapatainak bajnoki találkozója Szentesen, azt követően a hazaiak érvényesítették a papírformát.



Az első negyedet még mindössze 2–1-re nyerték meg a Kurca-partiak, majd a második elején egyenlítettek a vendégek, ezt követően viszont ellentmondást nem tűrően kezdett el játszani a Hungerit, köszönhetően összeállt védekezésének, valamint a fiatal center, Dömsödi Dalmának, aki egy gólja mellett két ötméterest és négy kiállítást harcolt ki.



Lekrinszki Ginának könnyű dolga volt a hazai kapuban a betonvédelem mögött, így mindössze kétszer jártak túl az eszén 24 perc alatt, mialatt csapata tízszer zörgette meg az egyébként nem rosszul védő Zirighné Sós Ildikó hálóját.



Füsti Molnár Janka is meghálálta a záró nyolc percben Komlósi Péter bizalmát, annak ellenére is, hogy a vendégek kétszer is betaláltak. Sima, 10–4-es szentesi siker született az 5–8. helyért folyó párharc első felvonásán, amely az egyik fél második győzelméig tart. Szerdán 20 órakor idegenben folytatja a rájátszást a Hungerit-Szentes.



Komlósi Péter: – A védekezésünk már egész jól néz ki. Látszik a csapaton az elvégzett munka, minél többet gyakorlunk, annál jobb lesz a mutatott játékunk.