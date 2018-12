Hullámzó volt a teljesítmény - Ilyen volt a megyei NB III-as labdarúgócsapatok ősze (3.): Makó FC

Magyar György játékos-edzőként irányított. Fotó: Karnok Csaba

Statisztikák

Komment



Busa Bence, a Makó FC támadója: – Több volt a csapatban. A kötelező meccseket elrontottuk, a győzelmeink után nem tudtuk megragadni a lehetőséget, ezek a pontok hiányoznak. Döntőnek a kecskeméti pontvesztést mondanám, ahol a döntetlen vereséggel ért fel számunkra. Mindig bennünk volt a kapott gól, ezt jó lenne elkerülni tavasszal. A Dunaújváros és a Szeged-GA ellen mutatott játékunk biztató lehet. Jó formában érzem magam, sikerült beilleszkednem, bár több korábbi csapattársam is van a keretben. Mórahalmon ugyanígy volt egy nyolcgólos őszöm, akkor csak kettőt tudtam hozzátenni, az a célom, hogy ezt most túlszárnyaljam. Nyugodtabb tavaszt szeretnék, hogy ne kelljen állandóan a tabellát néznünk, ehhez elsősorban a védekezést kell rendbe raknunk. Kozármislenyben jól mozogtunk együtt, ezt kellene átmentenünk.

A nyáron kissé átalakult a Makó FC, a gárda irányítását Magyar György vette át, aki játékos-edzőként vezeti a makóiakat. A nyitófordulóban egy korai kiállítás miatt nem maradt sok esélye a bravúrra a Makónak, és ez benne is maradt az együttesben az ősszel: pozitív tekintetben nem sikerült kiugró eredményt elérni, a Kozármislenyben elért döntetlen (0–0) vagy a kecskeméti iksz (3–3) megsüvegelendő eredmény, bár az utóbbi találkozó összképét árnyalja, hogy 3–1- es vezetésről kiengedte a győzelmet a kezéből a Maros- parti gárda.Hiába érkezett két jó eredmény a bajnokság közepén, a Szekszárd és a Rákosmente KSK legyőzését követően az újonc Taksony megtréfálta a Makót, majd az ősz utolsó öt meccsén nem tudott három pontot gyűjteni a hagymavárosi alakulat, amely az első hét helyen álló csapatoktól egyaránt vereséget szenvedett. A közvetlenül előtte álló hat együttessel szemben viszont veretlenek maradtak Gémes Bencéék, igaz, a három döntetlenét is ebből a régióból szedte össze a Makó.A negatív zárás ellenére azonban nincs nagy bajban a csapat, hiszen a kilencedik helyen telelő Iváncsa is csupán négy pontra van, ráadásul márciusban éppen a Fejér megyei csapat otthonában nyitja a tavaszt a Makó. A sorsolásra egyébként sem lehet panasza a csapatnak, hiszen a közvetlen riválisok legtöbbjét saját pályáján fogadja a gárda, viszont ezeket a meccseken várhatóan be kell húzniuk, hiszen az év végén újból jönnek a nehezebb kihívások.​A makóiak őszi góljainak felét a házi gólkirály, a 8 találatot szerzett Busa Bence jegyezte. Rajta kívül egynél többször csupán Széll Kristóf és Gémes Bence talált be, ők egyaránt 2-2 góllal zártak, míg Lipták Ákos, Babolek Zoltán és Hatvani József volt még eredményes, illetve egy öngól teszi teljessé a 16 lőtt gólt.A Makó a Paks II.-vel egyaránt a legtöbb gólt kapta az NB III Közép csoportjában, a 28 kapott gól mellett viszont az is kiemelhető, hogy hat találkozón érintetlen maradt a makóiak hálója, szeptemberben például három egymást követő meccsen sem kapott gólt a csapat.A lapok tekintetében Tamaskó Ádámot figyelmeztették a legtöbbször (5 sárga), Szilágyi Norbert 4, Gémes Bence, Weszelovszky Gábor, Babolek Zoltán és Zsoldos Ákos 3-3 sárgát kapott. Juhász Jónás számára kétszer is villant a piros lap, míg Tamaskónak is egyszer idő előtt ért véget a meccs.