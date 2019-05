Hullámzóan teljesítettek: hatodik helyen zárta a női vízilabda OB I-et a Hungerit-Szentes

Fiatalok főszerepben. Komlósi Péter a jövő csapatát építhette. Fotó: Vidovics Ferenc

Tavalyi ötödik pozíciója után idén hatodik helyen zárt a női vízilabda OB I-ben a Hungerit-Szentesi VK. A 2018–19- es szezonban nehezítő körülményekben nem volt hiány, a fiatal együttesnek három vezetőedzője is volt, valamint a keret is folyamatosan szűkült az idény során.– Sikerünknek a Duna-ligában nagyon örültünk – kezdte Komlósi Péter edző annak az időszaknak az értékelését, amelyben már ő irányította a lányokat a partról –, de sajnos az első négy csapatot nem tudtuk megszorongatni. Sikeres zárása lett volna a bajnokságnak, ha ötödikként végzünk, de a két meccs alapján reálisnak tűnik a hatodik hely, el kell fogadnunk, előttünk jár az Eger játékosállományban – értékelte az idény végét Komlósi, aki jövőre is a szentesiek edzője lesz.Az edzések nem értek véget a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában, mivel a Hungerit fiataljai közül többen érdekeltek a klub serdülő- és ifjúsági csapatában. Előbbi nagy valószínűség szerint arany-, utóbbi bronzéremért játszhat majd.– Az eredményeink is mutatják, mennyire hullámzó évünk volt – ezt már a Szentesi Vízilabda Klub ügyvezetője, Kis Balázs mondta lapunk érdeklődésére.– Legyőztük a Duna-liga döntőjében a magyar válogatott Szilágyi Dorottya nélkül felálló Egert, majd az 5. helyért a már vele felálló hevesiektől kétszer kikaptunk. Talán utóbbi lehet a reálisabb eredmény. Hozzátartozik az évünkhöz, hogy Hevesi Anita anyai örömök miatt vált ki, míg Melani Palaro Dias szerződését sérülés miatt bontottuk fel. Pozitívum, hogy újabb fiatalok mutatkoztak be nálunk az OB I-ben. Fontos feladatunk, hogy megtartsuk játékosainkat, de nehéz, mert nincs felsőoktatási intézmény a városban – beszélt a nehezítő körülményekről, majd elárulta, hogy Korom Réka tőlük Szegedre igazol. – További fiatalokat szeretnénk jövőre is beépíteni, de biztosan igazolunk játékosokat, és lesz légiósunk is valószínűleg – zárta beszélgetésünket Kis Balázs.