Ifi vitorlázórepülő világbajnokság a szegedi légtérben

Megkezdődött Szegeden az ifjúsági vitorlázó-világbajnokság. A látványos eseményre tizennyolc ország nyolcvan ver­­senyzője adta le a nevezését. A szombati megnyitó után sokáig az időjárással vívták a legnagyobb csatát a résztve­vők, hiszen a szeles, esős idő miatt nem tudtak minden futamot megrendezni. Szerencsére a helyzet sokat javult, így ha minden kedvezően alakul ak­­kor ma már birtokukba vehetik a légteret a fiatal pilóták.



Az ifiknek ez a tizenegyedik megmérettetése. Szegedi Repülőtér már rendezett ilyen nagyszabású viadalt, felnőtt női és férfi vébének is volt már házigazdája. Aki kilátogat a versenyhelyszínre, azt igazán látványos kép fogadja, hiszen a repteret „beterítik" a gépek, így érdemes akár egy családi programnak is beiktatni a viadalt. Még sok-sok nap van hátra a vébéből, egészen augusztus 10-éig rendeznek futamokat. Az erős mezőnyben két magyar indulónak – Tóth Barnabás és Laktis Balázs – is szoríthatunk. Mivel technikai sportról beszélünk, így egy-egy futamon bármi előfordulhat, így jó esély van arra, hogy az élmezőnyben végezzenek a honi versenyzők.



A sportolóknak egy több száz kilométeres pályát kell teljesíteniük, aki a leggyorsabban teljesíti ezt, az lesz a végső győztes. Viszont mindennap vál­­tozik a program, a résztvevőknek mindig más útvonalat kell teljesíteniük. Két kategóriában, Club és Standardban csatáznak egymással a világbajnokság indulói.