Így várják a mi fiaink az NB I-es folytatást (2. rész): Zsótér Donátban bíznak a szurkolók

Meglepte az elismerés. Zsótér Donát (fehérben) tudja, felelősséggel is jár az ősz legjobbja cím.

Fotó: ujpestfc.hu

Emlékezetes őszt zárhatott az Újpest FC középpályása, Zsótér Donát. A kisteleki futballista viselhette a csapatkapitányi karszalagot is, gólt szerzett az Európa-liga-selejtezőben, játszhatott a spanyol Sevilla ellen, az újpesti szurkolók pedig megszavazták a klub legjobb őszi játékosának.– Nagyon meglepődtem, óriási megtiszteltetés számomra, hogy így látják az emberek, valamit jól csinálok. Felelősséggel és bizalommal is jár ez az elismerés, ezeknek kell megfelelnem. Még többet szeretném segíteni a csapatomat, pozitívan várom a tavaszt – nyilatkozta a drukkerektől kapott díjról Zsótér Donát.A felkészülésről elmondta, a szélsőséges időjárás kicsit megzavarta a törökországi programot, a Hajduk Split elleni edzőmeccsük így el is maradt.– Sok pontot elveszítettünk a figyelmetlenségünknek köszönhetően ősszel, ezekre most nagy szükségünk lenne. Abban bízunk, a télen elvégzett munka eredményekben is megmutatkozik – tette hozzá a 23 éves játékos.Az Újpestre rögtön két kulcsmeccs vár: előbb a dobogón álló Debrecen vendégei lesznek a lila-fehérek, majd február 9-én jöhet a Ferencváros elleni örökrangadó. Először az MLSZ úgy döntött, nézők nélkül rendezik a fővárosi derbit, azonban ezt megváltoztatták, így mégis ott lehetnek a drukkerek a fővárosi derbin.– Rég győztük le a Ferencvárost, a szurkolók jelenléte biztosan feldobja a csapatot. Bízunk a sikeres rajtban a Debrecen ellen, ez nagy lökést adhatna az FTC ellen. Sajnos a magyar kupából kiestünk, de csak előre szabad tekintenünk. Azért dolgozunk, hogy újra megmérettethessünk magunkat a nemzetközi kupaporondon – zárta Zsótér Donát.