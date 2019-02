Így várják a mi fiaink az NB I-es folytatást (3. rész): Nem hibáztat senkit Sós Bence

Sós Bence játékával szeretne bizonyítani a Mol Vidi FC csapatában. Fotó: Mol Vidi FC

Csupán öt meccs jutott az NB I őszi idényében Sós Bencének a Mol Vidi FC színeiben. A hódmezővásárhelyi labdarúgó a nyáron a Debrecentől szerződött az élvonal címvédőjéhez, ám szeptember másodikát követően csak a fehérváriak második számú, NB III-ban szereplő csapatában kapott szerepet.– Sokkal nagyobb reményekkel érkeztem, de először mindig magamban keresem a hibát. Én is játszani szeretnék az NB I-ben, van bennem bizonyítási vágy, a napokban eldől, hogy miként alakul a sorsom – reagált arra Sós Bence, hogy a napokban a sajtóban is megjelent, hogy egykori klubja, a DVSC újból számítana rá.Marko Nikolics csapata emlékezetes őszt produkált, hiszen eljutott az Európa-liga csoportköréig, ahol nem is sokon múlt a továbbjutása.– Megértem, hogy nem kaptam szerepet, a selejtezők előtt érkeztem, nagy volt a tét számunkra, én sem cselekedtem volna másképp. Karnyújtásnyira voltunk a Bajnokok Ligájától, ezt ugyanúgy át tudtam élni, komoly tapasztalatot jelent, hogy ott voltam a csapatban, még ha nem is játszhattam. Csak a bajnokságra kell koncentrálnunk tavasszal, Magyarország legjobb kerete a Vidié, jó esélyünk van az újabb bajnoki címre – tekintett az idény második felére a 24 éves játékos.Sós Bence megjegyezte, elsősorban játékával szeretne bizonyítani a szezon második felében, ugyanakkor úgy érzi, tett azért, hogy odakerülhessen a Mol Vidi FC-hez, a székesfehérvári csapatnál azonban minőségi légiósokkal kell felvennie a versenyt annak érdekében, hogy több játéklehetőséget kapjon.