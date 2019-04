Ikarusszal Skandináviában - Vincze Ottónak több, Szegeddel kapcsolatos élménye maradt meg

Fotó: Kuklis István

– Bár matematikailag még két pontot szereznie kell, de az én szememben már bajnok a Ferencváros. Látszik Szerhij Rebrov elképzelése, és az is jót tehet a nyári kupaszereplésnek, hogy már télen ezek szerint alakították át a csapat keretét. Sok új játékos volt, akit be kellett építeni. Az igazi nagy kihívás azonban a nemzetközi színtér lesz, ahol majd maradandót kell alkotni. Thomas Doll talán abba fáradt bele, hogy nem tudott olyan eredményt elérni, amelyet elfogadtak volna. A Ferencvárosnak mindig támadnia kell.– Bárkiből lehet Ferencváros-játékos. Nyilván sokan szeretnének eljutni a nagy csapathoz, és nyilván jó lenne minél több saját nevelésű játékost látni a kezdőben. De értem az idő szavát is: az eredménykényszer nagy úr. A gondozás nagyon fontos, a beépítés hosszú idő. Mi több generációra visszamenőleg örököltük a futball és a Fradi szeretetét, és lehet, hogy a kisfiam, Boldizsár, aki örökölte az Ottó keresztnevet is, egyszer bemutatkozhat a Fradiban.– A Győr női kézilabda-együttese olyan a saját sportágában, mint a futballban a Barcelona vagy a Real Madrid: a topcsapatok topcsapata rengeteg világklasszis játékossal. Az elmúlt hat évben négyszer nyerték meg a BL-t, és most is ők a legnagyobb esélyesek. Nem lesz könnyű, mert a napi forma, a hangulat, az előző meccs utóhatása számíthat, de a helyszínen több mint tízezer ember mögöttük lesz. Remélem, a családi béke és a jó hangulat miatt Anita megnyeri az ötödik trófeáját. Ez az ő pályafutása méltó megkoronázása lenne, anyaként pedig a második...– Amikor elkezdtem az NB I-ben játszani, sajnos a város csapata már nem sokszor szerepelt az első osztályban. Több Szegedről származó labdarúgót ismerek, illetve futballoztam együtt vele. Ilyen Szabics Imre, Völgyi Dániel, Laczkó Zsolt vagy Gréczi Gábor, de Véber Gyuri ellen is sokszor játszottam. Nagyon tisztelem a szegedi futballt, és annak mély kultúráját is. Arra pedig tisztán emlékszem, hogy amikor megnyertük a serdülő első osztályú országos bajnokságot a Fradival, akkor a Szeged volt a legjobb az ifiknél, így együtt túrázhattunk egy közepes állapotú Ikarus busszal Skandináviában heteken át a jutalomtornákon. Az SZVSE-pályán játszottam a középiskolás regionális bajnokságban, amelyet megnyerve jutottunk el Egerbe az országos döntőre. A kézilabdás Nagy Lászlóval, aki Szabiccsal egy osztályba járt, szintén sokat beszélgetünk, azaz van bőven szegedi kötődésem.– Megérdemelné Szeged a legmagasabb szintű labdarúgást, de tenni kell érte. Jelenleg két klub van, amely valóban tehet ezért, és az épülő stadion is segíthet. Meglesz a megfelelő befogadó közeg, már csak mögé kell tenni a tehetségkutatást, a -gondozást és a szakmát, illetve a finanszírozást.– Nagy megtiszteltetés, hogy engem kértek fel a sorozat hazai nagykövetének. Amikor gyerekek között lehetek, és pattog a labda, akkor én is ott szeretnék lenni köztük. A futball a szenvedélyem. A cég kezdeményezése minden elismerést megérdemel, hiszen azokról szól, akik egy ideje már játszanak, de a pályafutásuk elején járnak, viszont élményeket szereznek például abban a városban, amelynek a csapata a Fradi utáni másik kedvencem. Közel áll hozzám Barcelona mint város, és a klub, amelynek B csapatában játszhattam is.– Igen, mert bajnok lesz a Fradi, és bajnok lehet a Barcelona is. Ilyen a futball, ez a varázsa: az egyetlen olyan csapatsportág, amelyben sokkal inkább benne van a változás, a meglepetés, és az esélytelen is nyerhet a jóval esélyesebb ellen.– Sajnos le kellett állnom vele, mert a profi sport rengeteg pozitív hozadéka mellett egyik hátrányaként a térdeim nagyon rossz állapotban vannak. Az öregfiúkmeccseket általában műfüvön játsszuk, és ilyenkor egy hétig csak csoszogok. Az orvosok eltiltottak tőle, így inkább a szívemet gyötröm azzal, hogy nem futballozom, mint a testemet. Azért amikor összejövünk Lipcseivel, Dragónerrel, Lisztessel, Nyilasival, akkor meg akarjuk váltani a világot. Csak már nem tudjuk. A fejünk, a szívünk a helyén, a testünk viszont már nem bírja.