Ilyen gólt még világszinten is ritkán látni: ezért lett Kószó Krisztián, a Deszk labdarúgója a forduló gólvadásza

Résen kell lenniük a kapusoknak, ha Kószó a felezővonalnál labdához jut. Fotó: Kispéter Zoltán

Akadtak duplázók a megyeegyben és a megyekettőben is, Kószó Krisztián mellett azonban az szólt, hogyegy idegenbeli mérkőzésen mintegy tíz másodperc elteltével már eredményes volt: méghozzá a félpályáról, ugyanis közvetlenül a középkezdést követően egyből kapura ívelte, labdája Koós Zsolt kapus fölött be is hullott a hálóba.– Alacsonyabbnak számít a Baks kapusa. Major László legurította a labdát, aztán gondoltam, megpróbálom. Hozzá kell tenni, a baksi egy kisebb méretű pályának számít, így valamennyivel könnyebb dolgom is volt – emlékezett vissza Kószó Krisztián, aki korábban is próbálkozott már hasonló megmozdulással, de akkor nem sikerült. – Nem örültem annyira a gólnak, tavaly is betaláltam a Baksnak, de most nem akartam annyira kimutatni az örömömet – tette hozzá.A Deszk így remekül indította a meccset, és sikerült javítania azt követően, hogy az előző fordulóban kikapott az Apátfalvától.– Egy hete semmi nem jött össze, most viszont minden. Nem csak az én gólomnál volt egy kis szerencsénk Bakson – jegyezte meg a deszki játékos. Papp Endre csapata második helyen áll, öt ponttal lemaradva a Mórahalomtól.– Nekünk hoznunk kell a kötelező meccseket, aztán meglátjuk, hogy botlik-e a Mórahalom. Riválisunknak is vannak még nehéz meccsei, de elsősorban magunkban bízom – zárta Kószó Krisztián.