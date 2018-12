Ilyen izgalmas jégkorongmeccset régen nem rendeztek Szegeden - VIDEÓ

Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 6. forduló. Szeged, 350 néző. Vezette: Kókai, Horváth B., Horváth M.Szalai (89%) – Maslac, Máté, Barcsik, Pallós P., Varga D. 2 (1).Becsei 2 (1), Szalai, Balázs 1 (2), Csanády, Hajdú (1) – Láng Cs., Láng Z., Bozóki, Korom, Sebők K. – Kozák, Lőrincz, Vastag.Prakab Gábor.12, ill. 41 perc.A találkozón a szegediek szerezték vezetést a gólfelelős Varga Dávid lövésével, majd az első harmad döntetlennel ért véget. Majdnem a második is, hiszen Balázs Csongor góljára még érkezett válasz, de egy másodperccel a dudaszó előtt Becsei Bonifác 3-2-re alakította az eredményt. Az újabb óbudai egyenlítés után, kicsivel több mint két perccel a vége előtt Varga ismét eredményes volt, a hazaiak 4-3-mal várhatták a végjátékot.Az ellenfél lehozta a kapusát, üres kapura azonban háromszor is mellé lőtt egész pályára a Szeged. Jött is a büntetés: ugyancsak egy másodperccel a vége előtt a korábbi szegedi hokis, Muzsik Norbert kiegyenlített. A hosszabbításban mindkét oldalon voltak hatalmas helyzetek, végül Varga passzából Becsei Bonifác szerezte a mindent eldöntő gólt.– A kezdés előtt nem tudtam, milyen meccsre számítsak, amikor kiderült, hogy áll fel az ellenfél, reméltem, hogy szoros lett, amikor pedig láttam a játék képét, azt gondoltam, hogy már a rendes játékidőben nyerünk. Meg is lehetett volna, de a tapasztalat hiánya miatt ez végül hosszabbításban sikerült. A három a három elleni ráadás már lutri, a fáradtság és a szerencse is döntő lehet, most mi bírtuk jobban. A legutóbbi, Lehel elleni siker, valamint a mostani győzelem remek hangulatot teremtett a karácsonyi időszakra. Legközelebb január 13-án játszunk itthon.