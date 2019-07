Indul a focihétvége: 24. Sziget-kupa tizenhat csapattal

Az eseménynek a tiszaszigeti általános iskola tornapályája ad otthont. A tornára olyan ismert együttesek is leadták a nevezésüket, mint a címvédő Szigetépítő Team, a Gumisziget (éppen egy csoportba kerültek), a Szitapont, a Mix Faktor vagy az egykori remek játékosokat felvonultató Road House Old Boys. Az eseményen ma egy, szombaton há­­rom csoport küzdelmeit rendezik meg, és mindenhonnan az első kettő jut a nyolc közé. Itt már egyenes kieséses rendszerben küzdenek majd a csapatok vasárnap kora délutántól, a végső győztesnek összesen hat mérkőzésen kell bizonyítania – nem lesz egyszerű dolga, az biztos.



A csoportmérkőzések kétszer 15, az egyenes kieséses szakasz meccsei pedig már kétszer 20 percesek lesznek.



A torna programja, péntek, 19 órától, A csoport: Gumisziget, Pázsit SE, Szigetépítő Team, Deszk U17. Szombat, 9 órától, B csoport: Gyuszi and the Boys, Goolparádé, FER, Gittegylet; 13 órától, C csoport: Titkosrakéták, Szigeti Fiatalok, Street Boys, Road House Old Boys; 17 órától, D csoport: Mix Faktor, Szitapont, Szeged UTD, Kistücsök Söröző. Vasárnap, 14 órától: negyeddöntők (A1–B2, B1–A2, C1–D2, D1–C2). 17 órától: elődöntők, 18.30: mérkőzés a bronzéremért, 19.15: döntő.