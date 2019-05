Irány Brazília! Büntetőkkel nyert a magyar U17-es labdarúgó-válogatott

Irány Brazília! Fotó: mlsz

A magyar U17-es válogatottra sorsdöntő mérkőzés várt Belgium csapata ellen az Írországban zajló korosztályos Európa-bajnokságon. A dublini első félidőben a magyarok elsősorban a védekezésre koncentráltak, de letámadással többször is zavarba hozták a belga válogatottat. A rivális kétszer is a kapufát találta el, de Preisinger Sándor együttese is többször veszélyeztette az ellenfél kapuját.Az 56. percben hátrányba kerültünk, miután egy megcsúsztatott szabadrúgást követően Kalulika vezetéshez juttatta a belgákat – öt perccel később azonban egy jobb oldali beadást Komáromi továbbított a belga kapuba, 1–1.A 90 perc nem hozott döntést, így a szabályok értelmében egyből büntetőrúgások következtek. A spanyolok elleni negyeddöntővel ellentétben ezúttal ebből a mieink jöttek ki jobban: a harmadik párban De Wolf csak a felső kapufát találta el, az öt magyar rúgó viszont hibátlanul teljesített, így az U17-es válogatottunk tizenegyeseket követően legyőzte Belgiumot, és ötödikként végzett a tornán, ezzel kvalifikálta magát a világbajnokságra.Magyar U17-es csapat ezt megelőzően egyszer, 1985-ben szerzett vb-re részvételi jogot, akkor a negyeddöntőig jutott.Az idei vb-t Brazília öt városában, Brazíliavárosban, Cuiabában, Manausban, Natalban és Recifében rendezik. A torna pontos időpontja egyelőre nem ismert.