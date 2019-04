Ismét kikapott TF-től a Szedeák

Bár tétje nem volt, mégsem volt mindegy, hogy milyen meccset vív egymással a két csapat szombaton este, hiszen ez a két gárda játssza a szezon végén a play-outot.



A TF jobban kezdett, az első negyed közepén sikerült fordítania a fővárosiaknak, majd egy 9-0-s futással már 12 ponttal, 32-20-ra vezetett a TF. Innen azonban remek szériát produkált a Szedeák, amely a nagyszünetre fordított, és 42-39-re vezetett.



A szünet után a decemberihez hasonló, pontszegény, küzdelmes meccset láthattak a nézők, majd sorra maradtak ki a szegedi dobások: a TF élt ezzel az eséllyel, és Krnjajski triplája döntőnek bizonyult ötpontos hazai előnynél: 69-61-nél már nem volt visszaút a Naturtexnek, amely decemberhez hasonlóan ezúttal is kikapott a Ludovika Arénában.



TF Budapest - Naturtex-SZTE-Szedeák 74-67 (23-20, 16-22, 15-13, 20-12)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, alsóház, 3. forduló. Vezette: Györffy P. A., Farkas G., Nagy V. (Bodrogváry I.).

TF Budapest: Krnjajski 19/6, Buzás 2, Clark 8, McLane 13/3, Bergstedt 18. Csere: Filipovic 2, Szobi, Beák, Rikalo 12/6. Edző: Ales Pipan.

Szedeák: Boltics 13, Wirth 9, Ponjavics 10, Juhos 12/3, Sulovics 14. Csere: Kerpel-Fronius 2, Krapic 7. Edző: Andjelko Mandics.



Andjelko Mandics: - Gratulálok a TF-nek! Támadásban rosszul játszottunk, csupán egy triplát dobtunk be 19 kísérletből. Sok tiszta helyzetet rontottunk, és volt 18 eladott labdánk is, így nehéz nyerni.



Kerpel-Fronius Gáspár: - Megvoltak a helyzeteink, és rengeteg büntetőt is dobhattunk, de sokat hibáztunk. Értékelhetetlen a triplázásunk, és a mezőnyszázalékunk is rossz volt. A play-outon jobban kell teljesítenünk.